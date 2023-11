Les sauveteurs indiens ont sorti mardi du tunnel effondré le premier des 41 ouvriers qui y étaient piégés depuis 17 jours, a annoncé la presse locale.

L'agence de presse Press Trust of India a indiqué que le premier homme avait été sorti, et des journalistes de l'AFP sur place ont vu des ambulances sortir de l'entrée du tunnel.

Depuis l'effondrement du tunnel le 12 novembre, les efforts de sauvetage ont été compliqués et ralentis par les chutes de débris et des pannes successives des foreuses, des engins cruciaux pour secourir les ouvriers.

Les hommes survivent depuis plus de deux semaines grâce à l'acheminement d'air, de nourriture, d'eau et d'électricité via un conduit par lequel une caméra endoscopique a été introduite.

Cette caméra a permis à leurs familles de les voir la semaine dernière, pour la première fois depuis l'effondrement du tunnel.

