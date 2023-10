Un quartier de Milan inondé - Le lac de Côme sur le point de déborder

De fortes intempéries se sont abattues sur une grande partie du nord de l'Italie dans la nuit de lundi à mardi. La région de Milan a été particulièrement touchée. Comme les pluies devraient se poursuivre, les autorités craignent des glissements de terrain et de nouvelles inondations.

Dans la nuit de lundi à mardi, de fortes pluies se sont abattues sur le Tessin. La rivière Seveso est sortie de son lit en raison des grandes quantités d'eau et a inondé les quartiers d'Isola et de Niguarda, situés au nord du centre de Milan. Des images et des vidéos ont montré des personnes dans les rues avec de l'eau jusqu'aux genoux. Des stations de train ont été inondées et des rues entières ont été submergées. Aucun blessé ou mort n'a été signalé.

Les eaux de crue atteignent la station Porta Garibaldi après qu'une tempête ait provoqué le débordement de la rivière Seveso, à Milan, en Italie, le 31 octobre 2023. KEYSTONE

Selon les autorités de la Lombardie, la pluie, la tempête et les orages devraient se poursuivre dans les jours à venir. Les régions d'Émilie-Romagne, du Frioul-Vénétie Julienne, de Ligurie et du Trentin-Haut-Adige, situées dans le nord de l'Italie, ont également été et sont toujours touchées. Dans ces régions, les niveaux d'alerte jaune et orange, voire rouge localement, ont été décrétés par la protection civile. Dans certaines régions, les écoles sont restées fermées par mesure de sécurité.

D'autres rivières menacent de sortir de leur lit

Les pompiers ont déjà dû intervenir à de nombreuses reprises depuis les premières heures de la journée de mardi. Selon leurs propres informations, ils ont effectué plus de 170 interventions en Lombardie. Dans la commune de Mediglia, une femme et ses deux enfants se sont retrouvés coincés dans leur voiture après qu'un arbre soit tombé sur la route en raison des vents violents.

Les forces d'intervention ont pu les libérer, rapporte «20 minutes». Dans la région d'Isola, les pompiers ont donc dû sortir une femme de sa Mini qui s'était enfoncée dans les eaux. Comme les pluies devraient se poursuivre, les autorités craignent que d'autres rivières ne sortent de leur lit ou que des glissements de terrain ne se produisent.

Des secouristes transportent une femme au milieu des eaux de crue dans une rue, après qu'un orage ait provoqué le débordement de la rivière Seveso, dans le district d'Isola, à Milan, en Italie, le 31 octobre 2023. KEYSTONE

Les forces d'intervention prennent désormais des mesures préventives afin de limiter les effets des intempéries. En effet, le lac de Côme est sur le point de déborder. Comme l'écrit la RSI, la protection civile l'a fait savoir et a expliqué que les volontaires avaient déjà mis en place les barrières mobiles au Lungo Lario Trento et Trieste ainsi que devant la Piazza Cavour.