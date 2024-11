Un sifflet pour faire fuir les harceleurs: le «repousse relou» fait sensation

Face au fléau du harcèlement de rue, Quentin Duteil, un informaticien français, a mis au point le «repousse-relou»: un sifflet strident conçu pour offrir aux femmes et à toutes les personnes un moyen simple et efficace de se protéger.

En concevant ce petit objet, Quentin Duteil souhaite donner aux personnes, en particulier aux femmes, un moyen simple et efficace de se protéger face à des situations de harcèlement.

Comme il le confie à «20Minutes.fr», il voulait une solution «pacifiste et positive» pour riposter sans violence.

Passionné de bricolage et impression 3D, il a alors conçu au printemps un petit sifflet, tenant dans une poche. «Deux sorties d’air génèrent des fréquences différentes, créant un bruit strident et désagréable pour effrayer les agresseurs et alerter les passants», explique-t-il.

Ce gadget, d'apparence modeste, est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Après l’avoir testé auprès de ses proches et lors d’événements en Normandie, l'homme de 38 ans se retrouve aujourd'hui submergé par les commandes. Il a déjà vendu plus de 7000 exemplaires par lots de dix pour la somme modeste de 14,50 euros.

«Je n’ai jamais voulu en faire un business et tirer profit de ce climat d’insécurité», précise-t-il. «Une dame m’a confié avoir repris le jogging grâce au sifflet», se réjouit-il. Pour lui, le projet va au-delà du commerce: à cet effet, il a partagé gratuitement les plans pour imprimer le sifflet soi-même.