Un suspect arrêté 5 jours après le meurtre du patron d'un géant de l'assurance

Un suspect a été arrêté lundi dans le nord-est des Etats-Unis dans l'enquête sur l'assassinat en pleine rue mercredi dernier à New York du patron d'un géant de l'assurance santé américaine, ont annoncé la police et la mairie de New York.

Brian Thompson devait participer à une conférence d'investisseurs dans le quartier des affaires de Midtown. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

«Des membres de la police d'Altoona», à 500 km à l'ouest de New York, «ont arrêté Luigi Mangione, un homme de 26 ans, pour possession d'armes à feu. A l'heure actuelle, nous pensons qu'il s'agit de la personne que nous recherchons dans le meurtre ciblé et sans scrupules de Brian Thompson, PDG de United Healthcare», a déclaré Jessica Tisch, la patronne de la police de New York, lors d'un point-presse aux côtés du maire Eric Adams.

Un peu plus tôt, les médias américains avaient annoncé que cet homme était interrogé par la police locale, après avoir été trouvé en possession du même type d'arme que celle utilisée lors de l'assassinat de Brian Thompson, le directeur de UnitedHealthcare, géant de l'assurance santé américaine.

Selon le New York Times, qui s'appuyait sur des sources proches de l'enquête, il a été signalé par un témoin dans un fast-food McDonald's d'Altoona, et a présenté une fausse carte d'identité, similaire à celle utilisée par le tueur pour s'enregistrer dans un hôtel new-yorkais la nuit précédant le crime.

Un agent de la police de New York, accompagné d’un chien policier, fouille Central Park à la recherche d’indices. KEYSTONE

«Hostilité à l'encontre des entreprises américaines»

D'après l'un des responsables de la police, Joseph Kenny, l'homme portait sur lui un document laissant penser qu'"il éprouve de l'hostilité à l'encontre des entreprises américaines".

Mercredi matin à l'aube, le tueur s'est approché de Brian Thompson, 50 ans, et l'a froidement abattu en pleine rue devant des passants, devant un hôtel de Manhattan, une scène filmée par une caméra de vidéosurveillance désormais vue par des millions de personnes.

La police a envisagé l'hypothèse que le tireur ait utilisé un pistolet vétérinaire à long canon - normalement utilisé pour euthanasier les animaux - muni d'un silencieux pour commettre le meurtre.

Brian Thompson devait participer à une conférence d'investisseurs dans le quartier des affaires de Midtown.

A ce stade, la police n'a fait état d'aucun mobile.

Les autorités n'ont pas non plus confirmé les informations des médias selon lesquelles les mots «delay» (retard) et «deny» (refus) - termes souvent utilisés par les compagnies d'assurance pour rejeter les demandes d'indemnisation - étaient inscrits sur les douilles trouvées sur les lieux.

Plusieurs photographies du suspect, issues de caméras de vidéosurveillance, avaient été diffusées par la police, qui a aussi promis une récompense pour toute information pouvant aider l'enquête. Les clichés montrent un homme blanc, jeune et mince, à visage découvert, de face, capuche sur la tête et avec un tour de cou noir.

Plusieurs photographies du suspect avaient été diffusées par la police. KEYSTONE

Fort émoi et commentaires haineux

UnitedHealth Group assure 51 millions de personnes et travaille avec des programmes gouvernementaux tels que Medicare, le système d'assurance santé des séniors.

La mort de Brian Thompson, dans un assassinat prémédité en pleine rue, a provoqué un fort émoi, mais elle a aussi été accompagnée de commentaires haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre des programmes d'assurance santé américains, preuve d'une colère profonde à l'égard d'un système lucratif, accusé de s'enrichir sur le dos des patients.

Le «Network Contagion Research Institute», un centre de recherche spécialisé dans les questions numériques, a recensé «un bond de publications très engagées à travers les réseaux sociaux glorifiant l'événement, certaines appelant même à des actes de violence supplémentaires, suscitant des dizaines de millions de vues».