Un homme disparu dans la Mesolcina retrouvé mort

Une des personnes portées disparues depuis vendredi soir dans la vallée grisonne de la Mesolcina (GR) a été retrouvée morte dimanche dans une rivière. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres disparus.

William Kloter, commandant de la police cantonale des Grisons, au centre, parle à côté de Nicola Cereghetti, maire de Lostallo, Jon Domenic Parolini, président du gouvernement du canton des Grisons, le conseiller fédéral suisse Ignazio Cassis et Christian Vitta, président du gouvernement du canton du Tessin, de gauche à droite, lors d'une conférence de presse à Roveredo dans la vallée de Misox, dans le sud de la Suisse, le dimanche 23 juin 2024. KEYSTONE

La police a fait cette annonce dimanche lors d'une conférence de presse à Roveredo (GR). Les chances de retrouver ces personnes vivantes sont toutefois minimes, a déclaré William Kloter, chef des opérations de la police cantonale grisonne.

La victime retrouvée est un homme. Ses proches ont été informés. C'est «très triste», a ajouté M. Kloter. On a essayé d'évaluer où pouvaient se trouver les disparus et le rayon de recherche a été orienté en conséquence. Dimanche matin, le Secours alpin a retrouvé le corps de l'homme dans la rivière, a-t-il expliqué.

Selon M. Kloter, il importe que personne ne se mette à la recherche des autres disparus. «Nous ne voulons pas d'autres victimes». Les recherches se poursuivent, a-t-il assuré. Et d'espérer que «là aussi, nous pourrons réussir».

«Une triste journée»

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis visite dimanche après-midi la zone du glissement de terrain dans la vallée méridionale de la Mesolcina (Misox) aux Grisons. Le président du gouvernement grison et son homologue tessinois sont également sur place.

En conférence de presse à Roveredo (GR), le conseiller fédéral tessinois a évoqué une «triste journée» pour les communes affectées, les cantons des Grisons et du Tessin et la Suisse entière. A ses côtés, le président du gouvernement grison Jon Domenic Parolini a assuré les communes sinistrées de sa collaboration. Son homologue tessinois Christian Vitta a aussi exprimé sa solidarité.

«La situation sur place m'attriste et ma compassion va aux personnes touchées», a déclaré M. Parolini. Il s'est dit impressionné par le travail des forces d'intervention et de secours sur place, espérant que les personnes disparues pourront être retrouvées au plus vite.

M. Vitta a parlé de «moments difficiles» et adressé des «pensées très fortes» aux personnes touchées.

Une visite est ensuite prévue à Sorte, à quelque 9 kilomètres au nord. Dans cette localité de la commune grisonne de Lostallo, des pluies persistantes et de violents orages ont provoqué un glissement de terrain et de fortes inondations vendredi soir.

Un cône de déjection a enseveli trois maisons et, dans un premier temps, quatre personnes. Samedi matin, les forces d'intervention ont pu sauver une femme du cône de déjection et l'emmener à l'hôpital. Dimanche, le corps de l'une des 3 personnes disparues a été retrouvé.

