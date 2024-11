Jana Meyer est horrifiée : le nom et le visage de la jeune femme de 22 ans apparaissent sur un site pornographique. Le mannequin amateur souligne qu'elle ne publierait jamais de photos nues. Elle veut maintenant donner du courage aux autres personnes concernées.

Jana Meyer, une paysagiste de 22 ans originaire de l'Emmental, a subi un choc lorsqu'elle a appris de son employeur que son nom et son visage étaient utilisés sur un site pornographique. Son patron lui avait envoyé un lien qui menait à des images coquines, accompagnées de son vrai nom.

«J'ai été totalement choquée», a déclaré Meyer au «Blick», soulignant qu'elle ne publierait jamais de photos de nus ou de contenus pornographiques. Elle souhaite donner du courage aux autres femmes qui vivent une expérience similaire et assure: «Vous n'êtes pas seules».

Les réactions de son entourage ne se sont pas fait attendre. Des amis, des connaissances et des followers sur Instagram lui ont demandé pourquoi elle publiait de tels contenus. Jana Meyer, qui est connue dans sa région et travaille en parallèle comme mannequin pour des bijoux et des cosmétiques, souligne que cela se fait contre sa volonté.

Meyer porte plainte

Ce qui est particulièrement perfide, c'est que certaines des images proviennent effectivement d'elle, mais dans un tout autre contexte. En revanche, les prétendues vidéos pornographiques sont des faux. Dans de tels cas, la police cantonale bernoise conseille de se rendre immédiatement dans un poste de police en emmenant toutes les informations disponibles.

Les victimes devraient en outre signaler les faux profils aux plates-formes concernées. Il y a un espoir d'identifier les auteurs, car la police peut demander des données en collaboration avec des autorités étrangères. Jana Meyer a déjà porté plainte et le cas est traité comme une usurpation d'identité, ce qui est punissable depuis septembre 2023.

Le problème de l'usurpation d'identité est très répandu. Depuis l'introduction de la loi correspondante, plus de 1000 cas ont été signalés, dont 290 rien qu'entre septembre et décembre 2023. Le nombre de cas non déclarés est toutefois probablement plus élevé.

La police recommande de ne publier que des images qui peuvent être vues sans crainte par tout le monde, afin d'éviter les abus.

Cet article a été rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Tous les contenus repris par l'IA sont vérifiés par la rédaction.