Une fake news annonce la mort de Philippe Revaz, il réagit avec humour

Une fausse nouvelle a annoncé le décès du journaliste-vedette de la RTS Philippe Revaz. C'est avec humour et subtilité que l'intéressé, bien vivant, a réagi sur X (anciennement Twitter).

Que ses fans se rassurent: Philippe Revaz est bien vivant. KEYSTONE

C'est sans doute l'une des rançons de la gloire: souvent des célébrités voient l'annonce de leur décès circuler sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est arrivé au présentateur du 19:30 de la RTS. Une fake news annonçait: «La fin tragique de Philippe Revaz! La nouvelle de ce matin a choqué tous les Suisses!».

Fort heureusement, Le journaliste semble se porter comme un charme. Face au message choc annonçant sa mort, il a su conserver tout son flegme et a choisi l'humour pour rassurer ses fans.

“The report of my death was an exaggeration.” Mark Twain, 1897 pic.twitter.com/GI2h8WwVKd — Philippe Revaz (@PhilippeRevaz) February 6, 2024

Sur X, Philippe Revaz a simplement opté pour une citation de Mark Twain: «The report of my death was an exaggeration» ('L'annonce de ma mort était exagérée'). La rumeur n'ira pas plus loin.