Trafic de bébés: une jeune fille découvre sa jumelle à la TV!

Une vidéo TikTok révèle l'histoire choquante de deux sœurs séparées par un réseau de trafic de bébés - et montre comment Amy, avec l'aide d'une journaliste, a retrouvé sa sœur jumelle perdue.

Une femme a découvert qu'elle avait une sœur jumelle en regardant un concours de danse à la télévision. (image symbolique). Marijan Murat/dpa

Une apparition télévisée fortuite met en lumière une vérité choquante. Amy, née en Géorgie, découvre enfant, lors d'un concours de danse à la télévision, une jeune fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Sa mère la contredit, mais des années plus tard, Amy apprend la terrible vérité sur ses origines.

Amy, qui étudie aujourd'hui la physique et mène une vie normale, a toujours eu le sentiment qu'il manquait quelque chose dans sa vie. «C'était comme s'il y avait un vide en moi que personne ne pouvait combler», décrit-elle.

Le moment décisif s'est produit lorsqu'elle était chez sa grand-mère à l'âge de douze ans et qu'elle s'est vue à la télévision. Ses amis et connaissances étaient tout aussi perplexes et ont contacté sa mère, qui a toutefois affirmé ne pas connaître la jeune fille.

Vendues pour 500 euros

À l'âge de 19 ans, Amy télécharge une vidéo sur TikTok, à la suite de quoi Ano, qui lui ressemble étonnamment, se manifeste. Toutes deux constatent qu'elles sont nées dans le même hôpital et à la même époque.

La vérité est bouleversante: Amy et Ano sont des sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance et vendues pour 500 euros. Leurs parents adoptifs n'étaient pas au courant de ce crime, écrit «rtl.de».

En Géorgie, des bébés ont été vendus pendant des décennies à l'insu de leurs parents. La présentatrice Tamuna Museridze, elle-même concernée, révèle que de nombreuses mères vivent dans la croyance que leurs enfants sont morts. Des médecins leur ont même montré des cadavres de bébés qui ne leur appartenaient pas. L'ampleur de ce crime n'est pas encore totalement élucidée à ce jour.

Cet article a été rédigé à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Tous les contenus repris par l'IA sont vérifiés par la rédaction.