«Une hôtesse de l'air s’est écrasée sur le sol de l’avion»

Dimanche, plusieurs personnes ont été blessées sur un vol entre Doha et Dublin. Des passagers ont raconté à une chaîne de télévision irlandaise comment ils ont vécu ces violentes turbulences.

Douze personnes ont été blessées dimanche sur un vol de Qatar Airways reliant Doha à Dublin (image d’illustration). Keystone

dmu / trad. Dominik Müller

Dimanche, douze passagers d'un vol reliant Doha à Dublin ont été blessés en raison de turbulences survenues au-dessus de la Turquie. Selon un communiqué de l'aéroport de la capitale irlandaise, il s'agit de six membres d'équipage et de six passagers. Huit d'entre eux ont dû être transportés à l'hôpital après l'atterrissage. Selon Qatar Airways, il s'agit de blessures légères. La compagnie aérienne enquête à présent sur les causes de cet incident.

A l'aéroport, des passagers ont raconté ce qui leur était arrivé à la chaîne de télévision irlandaise «RTÉ». «Nous avons soudainement été pris dans des turbulences et l'avion a décroché pendant environ cinq secondes», a confié un homme.

Ce dernier a ajouté que l'équipage était occupé à servir le dîner à ce moment-là. «Une hôtesse de l'air se trouvait juste à côté de moi. Elle a été emportée dans les airs et s’est écrasée sur le sol de l’avion» a expliqué une autre passagère. De la nourriture et d'autres objets auraient également été éparpillés un peu partout. Tout le monde était paniqué.

Incident similaire

Certains passagers auraient également été soulevés de leurs sièges. L'affichage "Seatbelts on" ne s'est allumé qu'après les turbulences.

La semaine dernière, un incident similaire s'est produit sur un vol entre Londres et Singapour. Pour mémoire, un homme avait perdu la vie alors que plusieurs personnes avaient été blessées.