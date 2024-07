Il y a un an, l'œil de l'influenceuse américaine Rachel Prochnow a soudain ressenti une douleur infernale. Elle avait attrapé un parasite rare et était devenue temporairement aveugle. Une opération lui a permis de recouvrer la vue.

Parce qu'elle prenait sa douche avec ses lentilles de contact, l'Américaine Rachel Prochnow a perdu temporairement la vue d'un œil. Instagram/rachelprochnow

Vanessa Büchel

Rachel Prochnow est une mère, une influenceuse et aussi une porteuse de lentilles de contact. Pourquoi ce dernier point est-il important? Parce qu'elle a perdu temporairement la vue à cause de ses lentilles.

L'Américaine partage désormais son histoire sur Instagram, où elle lance un avertissement: «Ne prenez pas de douche, de baignade ou de bain chaud avec des lentilles de contact».

En effet, il y a environ un an, l'œil de la femme a soudainement commencé à la démanger fortement, ce qui s'est finalement transformé en de terribles douleurs. «C'était la pire douleur que j'ai jamais ressentie», explique l'influenceuse.

«Mon opticienne n'avait aucune idée»

Lorsqu'elle a ressenti les démangeaisons, la jeune femme, alors enceinte, sortait de la salle de sport. «Je me suis dit que ma lentille de contact s'était déchirée et je l'ai remplacée à la maison», narre-t-elle.

Le lendemain, à la fête d'anniversaire de sa mère, les douleurs se seraient encore intensifiées, et son œil serait en outre devenu sensible à la lumière.

Prochnow se souvient: «Je suis allé voir mon opticienne, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait exactement, mais qui m'a prescrit des stéroïdes».

Aujourd'hui, Prochnow sait que les stéroïdes étaient la pire chose qu'on aurait pu lui donner contre la maladie. L'influenceuse a perdu temporairement la vue de l'œil douloureux.

Porter des lentilles de contact, c'est courir le risque de s'infecter

«82 visites chez le médecin, des milliers de dollars de gouttes pour les yeux et une opération» plus tard, Prochnow est prête à parler de ce qui s'est passé. Et elle veut mettre en garde les autres porteurs de lentilles de contact.

Un médecin a finalement découvert ce qui se cachait derrière la douleur lancinante dans l'œil de Prochnow. Il s'agissait de parasites appelés acanthamoeba, qu'elle avait attrapés dans l'eau.

Dans le cas de l'infection rare appelée Acanthamoeba Keratitis, les parasites pénètrent dans l'œil lors de la natation ou de la baignade dans des lacs, des rivières ou des piscines. Mais on peut aussi l'attraper par l'eau du robinet ou l'air. Il ronge alors la cornée et détruit l'œil.

Cela peut aller jusqu'à la perte de la vue de la personne concernée.

Comme les lentilles de contact peuvent provoquer des microfissures dans l'œil, les personnes portant des lentilles sont plus vulnérables aux parasites. Prochnow souligne qu'elle porte des lentilles de contact depuis son adolescence et qu'elle les a toujours utilisées très consciencieusement.

Une infection est très rare

Une infection par kératite à Acanthamoeba n'est heureusement pas si fréquente, comme l'explique à "Bild" le Dr Philipp Roberts, responsable de la consultation cornéenne à la clinique ophtalmologique de Sulzbach : «Selon les estimations, il y a chaque année un à deux cas par million de personnes en Europe. Dans le monde, on en compte à peine trois».

Pour se débarrasser du parasite, Prochnow a dû mettre du collyre dans l'œil toutes les heures. Elle a subi une opération réussie, après laquelle elle a dû porter un pansement. Depuis le retrait de ce dernier, elle a retrouvé la vue. Dans une mise à jour, elle parle de «la période la plus folle».

«Je suis si incroyablement reconnaissante d'avoir survécu à cette terrible infection, et reconnaissante envers mon merveilleux chirurgien, ma famille», déclare Rachel Prochnow après avoir surmonté l'intervention.