Elle emmène sa fille en vacances malgré le refus de l'école: 3000 francs d'amende

Une mère de Winterthour a écopé d'une amende de 3000 francs pour avoir emmené sa fille de 14 ans en vacances malgré le refus de l'école.

La mère est accusée de ne pas avoir respecté l'obligation légale de garantir la «fréquentation scolaire régulière» de son enfant. IMAGO/Pond5 Images

Philipp Fischer

Le 9 janvier 2023, la mère avait demandé à l'école secondaire de sa fille une semaine supplémentaire de vacances. Cette demande a été rejetée car une série de tests importants étaient programmés cette semaine-là. Ignorant ce refus, la mère est tout de même partie en voyage avec son ado de 14 ans.

La situation a été aggravée par les résultats scolaires insuffisants de l'élève et son nombre élevé d'absences, avec 36 demi-journées manquées au premier semestre, dont six non justifiées!

La mère est accusée de ne pas avoir respecté l'obligation légale de garantir la «fréquentation scolaire régulière» de son enfant, comme stipulé dans l'article 57 de la loi cantonale sur l'école obligatoire, et condamnée à une amende salée.

Elle a fait opposition à l'amende, et le tribunal de district de Winterthour doit maintenant statuer. Si elle échoue, elle pourrait également être tenue de payer 900 francs supplémentaires de frais de justice.