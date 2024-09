Une Thaïlandaise survit miraculeusement à l'attaque d'un python de 20 kilos

Une Thaïlandaise a frôlé la mort après avoir été attaquée et étranglée par un python de plusieurs mètres dans sa propre cuisine. La sexagénaire a réussi à appeler à l'aide, mais a dû attendre plus de deux heures avant d'être secourue!

Thailänderin überlebt zwei Stunden im Python-Würgegriff Eine Thailänder ist gerade bei der Küchenarbeit, als eine meterlange Python erst zubeisst – und die 64-jährige in den Würgegriff nimmt. 19.09.2024

dpa

Une Thaïlandaise de 64 ans, Arom Arunroj, a survécu à une attaque d'un python réticulé mesurant quatre mètres et pesant 20 kilos. Alors qu’elle travaillait dans sa cuisine, le serpent l’a mordue puis a commencé à l’étrangler. «Quand j'ai regardé, le serpent s'enroulait déjà autour de moi», a-t-elle déclaré au journal thaïlandais Thairath.

Bien que les pythons ne soient pas venimeux, ils tuent leurs proies en les étouffant, comme l’a vécu Arom. «J'ai saisi le serpent par la tête, mais il ne m'a pas lâché», a-t-elle raconté. Appuyée contre la porte de la cuisine, elle a appelé à l'aide, mais c’est seulement après deux heures qu’un voisin a entendu ses cris et a pu alerter les secours.

Plus de peur que de mal

Un policier a expliqué avoir trouvé la femme pâle et épuisée, étranglée par le serpent. Avec l’aide d'un pied de biche, les forces de l'ordre et les agents de la fourrière ont dû frapper le serpent pour qu'il relâche sa prise. Finalement, le serpent a été capturé.

Les autorités thaïlandaises précisent que les rencontres avec des serpents sont fréquentes dans le pays. 26 personnes sont mortes de morsures de serpents venimeux l’année dernière en Thaïlande.

Le python réticulé, le plus grand serpent du pays, peut mesurer entre 1,5 et 6,5 mètres et peser jusqu’à 75 kilos. Selon leur taille, ces serpents se nourrissent de rongeurs, de porcs ou de gibier.

dpa