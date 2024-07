Une touriste a fait scandale à Florence en Italie après avoir été photographiée en train de poser de manière inappropriée sur une statue du dieu romain Bacchus. Les photos, publiées sur le compte Instagram «Welcome to Florence», montrent la jeune femme, visiblement ivre, chevauchant la statue et mimant des actes sexuels.

blue News Marc Schaller

L'incident, qui a provoqué l'indignation des internautes et des responsables italiens, relance une fois de plus la polémique sur le comportement de certains touristes.

«C’est le résultat d’années d’efforts pour transformer Florence en Disneyland», a dénoncé un internaute. «Arrestation - plainte - procès - amende - expulsion», réclame un autre.

La présidente de Confcultura, une association italienne de promotion du patrimoine culturel, a appelé à des sanctions plus sévères contre les touristes qui se livrent à de tels actes.

«Ce sont des manifestations répétées d'impolitesse et de barbarie», a-t-elle déclaré. «Tout le monde se sent autorisé à faire ce qu'il veut en toute impunité». Elle a suggéré de s'inspirer de Singapour, où des contrôles stricts, des amendes élevées et une tolérance zéro sont appliqués pour lutter contre les comportements incivils.

La superintendante de l'archéologie et des beaux-arts de Florence, Antonella Rinaldi, a également condamné le comportement de la touriste. «Les touristes sont les bienvenus ici, mais ils doivent respecter nos œuvres d'art», a-t-elle martelé.

Si les autorités l'identifient, la jeune femme pourrait se voir infliger une amende et être bannie à vie de la ville.