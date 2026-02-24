  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formation «dysfonctionnelle» Un ex instructeur de l'ICE alerte: «Cela devrait inquiéter tout le monde»

ATS

24.2.2026 - 10:54

Le programme de formation des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) est «insuffisant, défaillant et dysfonctionnel», a estimé lundi un ancien responsable de l'organisation. Cette dernière est très critiquée après la mort de deux personnes à Minneapolis en début d'année.

Ryan Schwank, ancien employé de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), s'exprime lors d'un forum public bicaméral sur « les violations constitutionnelles et les abus commis par l'ICE » dans le bâtiment Dirksen du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le 23 février 2026.
Ryan Schwank, ancien employé de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), s'exprime lors d'un forum public bicaméral sur « les violations constitutionnelles et les abus commis par l'ICE » dans le bâtiment Dirksen du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le 23 février 2026.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.02.2026, 10:54

«J'ai le devoir de vous dire que le programme de formation de base de l'ICE en matière d'application des lois sur l'immigration est aujourd'hui insuffisant, défaillant et dysfonctionnel», a affirmé Ryan Schwank, ancien instructeur, au cours d'un forum organisé par des élus démocrates au Congrès.

«Sans réforme, l'ICE va diplômer des milliers de nouveaux agents qui ignorent leurs devoirs constitutionnels, les limites de leur autorité et n'ont pas reçu la formation nécessaire pour reconnaître un ordre illégal», a déploré M. Schwank, avocat de formation, qui a démissionné de l'ICE le 13 février. «Cela devrait inquiéter tout le monde», a-t-il souligné.

Au cours de son audition, il a notamment affirmé avoir «reçu des ordres secrets pour apprendre aux nouvelles recrues à violer la Constitution en entrant dans des domiciles sans mandat judiciaire «. «Jamais au cours de ma carrière je n'avais reçu un ordre aussi manifestement illégal», a-t-il dit.

«Supervision minimale»

Il a indiqué que l'ICE avait supprimé 240 heures de cours sur un programme de 584 heures, réduisant notamment les cours qui enseignent la Constitution américaine, le système juridique, le maniement des armes à feu, l'usage de la force et les limites de l'autorité des agents.

En conséquence, des agents armés, mal formés et inexpérimentés sont envoyés dans des endroits comme Minneapolis «avec une supervision minimale», a-t-il poursuivi.

Depuis la mort de deux citoyens américains tués par des agents de l'ICE à Minneapolis, tous les sondages font état d'un rejet croissant des méthodes brutales de la politique de l'immigration.

Les démocrates refusent de financer le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) tant que l'administration Trump n'aura pas accepté un certain nombre de réformes pour l'ICE, dont l'interdiction du port du masque par les agents.

Dans un communiqué, cité par plusieurs médias américains, le ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise l'ICE, a nié que les exigences de formation pour les nouvelles recrues aient été supprimées.

Les plus lus

Trump pourrait bien pousser l'Islande dans les bras de l'UE
La pénalisation du mariage pourrait disparaître – Qui paiera plus d'impôts à l'avenir?
«Tout est mort» - Donald Trump exproprie des Américains !
Des images pédopornographiques dans la cellule de Marc Dutroux
Le dernier point officiel: 58 blessés, dont 21 encore en Suisse
Les médaillées d’or déclinent l’invitation de Donald Trump