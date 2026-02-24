Le programme de formation des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) est «insuffisant, défaillant et dysfonctionnel», a estimé lundi un ancien responsable de l'organisation. Cette dernière est très critiquée après la mort de deux personnes à Minneapolis en début d'année.

Ryan Schwank, ancien employé de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), s'exprime lors d'un forum public bicaméral sur « les violations constitutionnelles et les abus commis par l'ICE » dans le bâtiment Dirksen du Sénat à Washington, DC, États-Unis, le 23 février 2026. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«J'ai le devoir de vous dire que le programme de formation de base de l'ICE en matière d'application des lois sur l'immigration est aujourd'hui insuffisant, défaillant et dysfonctionnel», a affirmé Ryan Schwank, ancien instructeur, au cours d'un forum organisé par des élus démocrates au Congrès.

«Sans réforme, l'ICE va diplômer des milliers de nouveaux agents qui ignorent leurs devoirs constitutionnels, les limites de leur autorité et n'ont pas reçu la formation nécessaire pour reconnaître un ordre illégal», a déploré M. Schwank, avocat de formation, qui a démissionné de l'ICE le 13 février. «Cela devrait inquiéter tout le monde», a-t-il souligné.

Au cours de son audition, il a notamment affirmé avoir «reçu des ordres secrets pour apprendre aux nouvelles recrues à violer la Constitution en entrant dans des domiciles sans mandat judiciaire «. «Jamais au cours de ma carrière je n'avais reçu un ordre aussi manifestement illégal», a-t-il dit.

«Supervision minimale»

Il a indiqué que l'ICE avait supprimé 240 heures de cours sur un programme de 584 heures, réduisant notamment les cours qui enseignent la Constitution américaine, le système juridique, le maniement des armes à feu, l'usage de la force et les limites de l'autorité des agents.

En conséquence, des agents armés, mal formés et inexpérimentés sont envoyés dans des endroits comme Minneapolis «avec une supervision minimale», a-t-il poursuivi.

Depuis la mort de deux citoyens américains tués par des agents de l'ICE à Minneapolis, tous les sondages font état d'un rejet croissant des méthodes brutales de la politique de l'immigration.

Les démocrates refusent de financer le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) tant que l'administration Trump n'aura pas accepté un certain nombre de réformes pour l'ICE, dont l'interdiction du port du masque par les agents.

Dans un communiqué, cité par plusieurs médias américains, le ministère de la Sécurité intérieure, qui supervise l'ICE, a nié que les exigences de formation pour les nouvelles recrues aient été supprimées.