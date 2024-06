Trois chauffards ont été pincés à plus de 100km/h au lieu des 50 autorisés au Brassus (VD) entre le 23 et le 31 mai 2024. Il s'agit d'un Français de 20 ans, d'un Portugais de 48 ans et d'une Française de 27 ans. Dénoncés, ils font tous trois l'objet d'une procédure pénale.

Les trois chauffards pincés à la Vallée de Joux font l'objet d'une procédure pénale (image d'illustration). ATS

«Sur cet axe limité à 50km/h, trois voitures de tourisme ont été mesurées à des vitesses de 100 km/h, 106 km/h et 105 km/h (déduction de la marge de sécurité faite)», a fait savoir la Police cantonale vaudoise lundi dans un communiqué.

Le délit de chauffard est passible d'une peine privative de liberté de un à quatre ans, d'un retrait de permis d'au moins deux ans et de la confiscation du véhicule utilisé. La police précise encore que durant la période de contrôle, 97,6% des automobilistes ont respecté les limitations.

