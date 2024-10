Les rayures sont pénibles, mais elles peuvent être éliminées ou réduites avec des remèdes maison. blue News te montre comment faire.

Les rayures profondes dans le parquet dérangent l'œil. PantherMedia / Julija Petrovskaja

Sven Ziegler

Les rayures sur les objets du quotidien sont inesthétiques, mais dans de nombreux cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Avec les bons produits, il est possible d'éliminer ou du moins de réduire considérablement les rayures sur le parquet, les miroirs, les lunettes ou la vaisselle.

blue News te livre cinq conseils détaillés qui t'aideront à éliminer efficacement les rayures.

Parquet: des noix contre les rayures légères

Les rayures légères sur le parquet sont vite arrivées - que ce soit à cause de meubles ou de petits cailloux sur les chaussures. Une astuce simple pour éliminer les rayures superficielles est d'utiliser des noix. Frotte la rayure avec l'intérieur d'une noix décortiquée. L'huile naturelle de la noix pénètre dans le bois et remplit l'éraflure, la rendant ainsi moins visible. Cette méthode est rapide et peu coûteuse.

Pour les éraflures plus profondes, tu devrais utiliser des crayons de cire spéciaux, disponibles dans les magasins de bricolage dans différentes teintes de bois. Remplis l'éraflure avec la cire et polis ensuite le bois. Le parquet aura ensuite un aspect beaucoup plus lisse et uniforme, sans que tu aies à effectuer des réparations coûteuses.

Miroirs: du dentifrice contre les rayures

Les rayures sur les miroirs sont particulièrement gênantes, car elles nuisent à la réflexion. Pour les petites rayures, tu peux utiliser du dentifrice sans abrasif. Applique une petite quantité sur un chiffon doux et frotte le dentifrice sur la rayure en effectuant des mouvements circulaires.

Après quelques minutes, tu peux essuyer la zone avec un chiffon humide. Cette méthode permet de combler les petites éraflures et de lisser la surface, de sorte que l'éraflure soit à peine visible.

Pour les rayures plus profondes, tu peux recourir à un polish spécial pour le verre. Les polish pour verre sont conçus pour minimiser les rayures sur les miroirs ou les vitres. Applique le polish, fais-le pénétrer avec un chiffon doux et essuie les restes. Cette méthode peut également donner un meilleur résultat pour les rayures plus importantes.

Verres de lunettes: bicarbonate de soude ou dentifrice

Les rayures sur les verres de lunettes peuvent fortement gêner la vision. Pour les rayures superficielles, tu peux utiliser soit du dentifrice (sans abrasif), soit du bicarbonate de soude. Mélange le bicarbonate de soude avec un peu d'eau pour former une pâte et applique-la sur la zone concernée.

Frotte doucement la pâte et rince ensuite soigneusement les verres. Le dentifrice peut également être utilisé de la même manière - il est particulièrement efficace pour les rayures légères sur les verres en plastique.

Si tes verres ont un revêtement spécial (comme un revêtement antireflet ou une protection UV), tu dois faire attention car les produits agressifs peuvent endommager le revêtement. Dans ce cas, il est recommandé de faire polir tes lunettes par un professionnel chez l'opticien.

Vaisselle: du bicarbonate de soude contre les rayures

Les rayures sur la vaisselle, en particulier sur la porcelaine, sont agaçantes, mais souvent inoffensives. Le bicarbonate de soude te permet d'éliminer facilement bon nombre de ces rayures. Il suffit d'en mélanger un peu avec de l'eau pour former une pâte et de l'appliquer sur les rayures à l'aide d'un chiffon doux. Frotte doucement la pâte et rince ensuite soigneusement la vaisselle. Les rayures deviennent souvent moins visibles ou disparaissent complètement.

Pour la vaisselle délicate ou précieuse comme la porcelaine ancienne, il vaut la peine d'utiliser des polis spéciaux. Ces produits sont doux et protègent le décor. Si tu entretiens régulièrement ta vaisselle, elle restera longtemps belle et intacte.

Prévenir: comment éviter les rayures ?

La meilleure façon d'éviter les rayures est de manipuler tes objets avec précaution. Protège ton parquet en collant des patins en feutre sous les meubles et en évitant de porter des chaussures de ville dans la maison. Les lunettes devraient toujours être rangées dans un étui afin d'éviter les rayures causées par d'autres objets dans le sac. Lorsque tu empiles la vaisselle, des feutres ou des torchons aident à éviter les rayures.

Pour les miroirs et les surfaces en verre, tu ne dois pas utiliser de nettoyants agressifs ou de chiffons rugueux, car ils peuvent laisser des rayures. Un entretien régulier avec des chiffons doux et des produits de nettoyage appropriés protège tes surfaces et empêche l'apparition de rayures.

Ces conseils te permettront d'éliminer ou de prévenir rapidement et facilement les rayures sur différentes surfaces - et tes affaires garderont plus longtemps leur aspect neuf.