(ETX Daily Up) – Année charnière qui devrait officialiser le retour à la normale après la crise sanitaire qui avait porté un sérieux coup d'arrêt aux activités touristiques, 2024 a surtout été marquée par des records de fréquentation sur les routes aériennes asiatique, où toutes les liaisons ont vu leur capacité de sièges augmenter.

Selon l'ONU Tourisme, une reprise complète du tourisme devrait marquer la fin de l'année 2024 (image d’illustration). ats

ETX Studio Relax

Toulouse comme city-break le plus tendance en 2025 selon Lonely Planet, Tirana (Albanie) déjà en tête des destinations les plus recherchées sur le comparateur Kayak pour l'été prochain, Sumba en Indonésie désignée comme la destination asiatique incontournable l'année prochaine selon Time out... La fin d'année apporte son lot de recommandations pour ficeler déjà vos futurs projets de voyage. Mais, avant de plier bagage de nouveau, il est intéressant de faire le bilan de ceux qui ont été les plus populaires en 2024. On peut s'en convaincre en relevant la fréquentation par pays, sinon en regardant vers le ciel et repérer les zones de la planète les plus encombrées.

L'Official Airline Guide (OAG), qui fait office de référence dans ce domaine grâce à une gigantesque base de données à propos des liaisons aériennes, a publié un état des lieux des routes les plus fréquentées durant l'année écoulée. Direction l'Asie pour observer l'espace aérien le plus chargé du monde, sachant que tous les voyages dans les airs effectués dans cette zone ont augmenté leur capacité de siège par rapport à l'année dernière.

La liaison entre Hong Kong et Taipei, comptabilisant 6,8 millions de sièges, a ainsi constitué le voyage le plus sollicité. L'offre de sièges à bord des compagnies qui ont effectué ce déplacement a bondi de 48% par rapport à 2023. Et pourtant, cette capacité reste inférieure de 15% aux niveaux observés avant la pandémie en 2019.

C'est tout l'inverse pour la troisième route aérienne la plus fréquentée, à savoir Séoul (Corée du Sud) et Tokyo Narita (Japon). Avec 5,4 millions de sièges, sa capacité a explosé de 68% par rapport à 2019 (+30% par rapport à 2023). Une tendance en phase avec le succès de la destination Japon qui a battu des records de fréquentation. Entre janvier et octobre, l'archipel nippon a accueilli 30,196 millions de visiteurs. Par le passé, le pays du soleil levant n'avait dépassé le seuil des 30 millions qu'une seule fois depuis 1964. C'était en 2019.

À l'échelle internationale, parmi les plus «embouteillées du monde», sept liaisons aériennes sur dix sont opérées en Asie. En Afrique et Moyen-Orient, c'est le voyage entre le Caire (Egypte) et Djeddah (Arabie Saoudite) qui est le plus fréquenté. L'Europe n'est concernée que pour sa connexion avec New York (10e route). Quand on prend le vieux continent uniquement comme zone de circulation, ce sont les vols entre Barcelone et Palma, à Majorque (Baléares) qui sont les plus empruntés.