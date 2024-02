Les individus qui pensent qu’une infection au Coronavirus est similaire à la grippe se trompent. Voici quatre raisons qui montrent à quel point le Sars-CoV-2 est plus dangereux que la grippe.

Une infection au Coronavirus est-elle similaire à une infection par la grippe ? Alors que les deux agents pathogènes font actuellement des ravages, des experts expliquent que ces deux maladies ne sont pas identiques, rapporte le «Tages-Anzeiger».

Premièrement, même si le nombre d'infections au Covid-19 augmente pendant les mois d'hiver, le virus affecte ses victimes tout au long de l'année. En revanche, la grippe ne frappe que pendant la saison froide. «Le Sars-CoV-2 reste nettement plus contagieux que la grippe. C'est pourquoi, sur l'année, plus de personnes sont infectées», explique Urs Karrer de l'hôpital cantonal de Winterthur au «Tages-Anzeiger».

Etant plus contagieux et frappant toute l'année, le Coronavirus entraîne également plus d'hospitalisations et donc des coûts de santé plus élevés. Les chiffres disponibles ne disent que la moitié de la vérité : en 2022, il y aurait eu trois fois plus de patients hospitalisés avec le Sars-CoV-2 que ce qui a été indiqué à l'époque.

Complications

Troisièmement, des études récentes prouveraient que les évolutions graves de la maladie, voire la mort, sont plus fréquentes avec les infections au Covid-19 qu'avec la grippe. Selon une autorité sanitaire américaine, les patients atteints de Covid-19 seraient restés presque trois fois plus longtemps à l'hôpital que les malades de la grippe entre mars et mai 2020.

Chez les patients touchés par le coronavirus, le séjour à l'hôpital a été fatal pour 21 pour cent d'entre eux. Pour la grippe, ce chiffre n'était que de 3,8%. La première valeur a toutefois été diminuée au cours de la pandémie par les vaccinations et les immunités. Avec le variant Omicron, le taux de mortalité est tombé à moins de huit pour cent. Mais selon l'université de Lucerne, il était encore une fois et demie plus élevé que celle de la grippe.

Finalement, le Covid-19 provoque plus de séquelles à long terme que la grippe. «Nous n'avons jamais vu de complications post-virales aussi fréquentes que celles du Covid-19 avec la grippe», explique Dominique Braun de l'hôpital universitaire de Zurich. L'une des raisons pourrait être que, contrairement à la grippe, le Sars-CoV-2 est relativement nouveau pour le système immunitaire.