Au moins 35 enfants sont morts et six autres ont été grièvement blessés dans un mouvement de foule lors d'une fête foraine organisée au sein des locaux d’un lycée dans la ville d’Ibadan (sud-ouest), troisième plus grande ville du Nigeria, a indiqué la police jeudi.

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes sont mortes lors de bousculade au Nigeria (archives). KEYSTONE

AFP Megane Bochatay

La bousculade s’est produite mercredi au lycée islamique de Basorun lors de cet événement festif où petits et grands étaient conviés.

«Jusqu'à présent, 35 mineurs ont été déclarés morts, tandis que six autres sont grièvement blessés et bénéficient de diverses interventions médicales», a déclaré dans un communiqué Adewale Osifeso, porte-parole de la police de l’État d’Oyo.

Le président nigérien Bola Tinubu a présenté jeudi «ses sincères condoléances au gouvernement et à la population de l'État d'Oyo, ainsi qu'aux familles en deuil qui ont perdu leurs enfants bien-aimés», a annoncé un communiqué fournit par la présidence.

M. Tinubu a également exhorté «le gouvernement de l'État d'Oyo à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise».

Le président réclame également «un examen complet des mesures de sécurité pour tous les événements publics, une application stricte des règlements de sécurité, ainsi que des audits réguliers pour évaluer la sécurité des lieux où sont organisés des événements», a précisé le document de la présidence.

Une enquête a été ouverte

Au total, huit personnes ont été arrêtées, dont le «principal sponsor» de la fête foraine, organisée par la fondation Wings et la station de radio locale Agidigbo Fm.

Une enquête a été ouverte «à la section des homicides du département des enquêtes criminelles» de l’État d’Oyo, a déclaré M. Osifeso.

Mercredi, Seyi Makinde, gouverneur de l’État d’Oyo, avait communiqué sur le réseau social X au sujet de la bousculade, annonçant «plusieurs enfants tués».

«Nos pensées sont avec les familles et les proches touchés par cette tragédie. Que les âmes des défunts reposent en paix», avait indiqué M. Makinde.

Au cours des derniers mois, plusieurs personnes sont mortes lors de bousculade au Nigeria.

En mars, dans l'Etat de Nasarawa (centre), deux étudiantes ont été tuées dans une bousculade sur un campus universitaire où une foule importante s'était rassemblée pour une distribution de nourriture par les autorités locales.

Toujours en mars, dans la ville de Bauchi (nord), au moins quatre femmes sont mortes après s’être amassées avec d’autres devant le bureau d'un riche homme d'affaires pour recevoir 5.000 naira (environ 3,10 euros) afin de s’acheter de la nourriture.

Selon des témoins de la scène, des personnes dans la foule se sont mises à en pousser d'autres pour recevoir l'argent, provoquant une bousculade.

