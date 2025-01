Les Etats-Unis ont cessé de délivrer des passeports avec le genre «X» pour les personnes s'identifiant comme non binaires, en application d'un décret pris par le président Donald Trump dès le premier jour de son mandat, a annoncé le département d'Etat.

Donald Trump a signé lundi, jour de son investiture, un décret ordonnant à son administration de «reconnaître» l'existence de seulement «deux sexes» définis à la naissance (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le département d'Etat ne délivre plus de passeports américains avec la mention X», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la diplomatie américaine.

Le traitement des demandes de passeport avec cette mention a en conséquence été suspendu, a précisé vendredi ce porte-parole.

«Des directives concernant les passeports avec mention de sexe X délivrés antérieurement sont à venir» et seront publiées sur le site internet du département d'Etat, a-t-il ajouté.

Donald Trump a signé lundi, jour de son investiture, un décret ordonnant à son administration de «reconnaître» l'existence de seulement «deux sexes» définis à la naissance.

«A partir d'aujourd'hui, la politique officielle du gouvernement des Etats-Unis sera qu'il n'y a que deux sexes, masculin et féminin», a annoncé le président républicain lors de son investiture à Washington.

Le décret, qui veut «restaurer la vérité biologique», prévoit également que «les fonds fédéraux ne doivent pas être utilisés pour promouvoir l'idéologie de genre».

Fin au «délire transgenre»

Parmi les mesures décidées figure la suppression du genre «X» pour les personnes se reconnaissant comme non binaires, «sur les documents officiels du gouvernement, y compris les passeports et les visas (qui) refléteront fidèlement le sexe» de naissance, avait précisé un responsable de la nouvelle administration.

La possibilité d'obtenir un tel document avait été ouverte sous le prédécesseur démocrate de Donald Trump, Joe Biden.

Le premier passeport américain avec genre «X» avait été délivré en octobre 2021 par le département d'Etat, qui avait précisé que la case «X» était réservée aux «personnes non binaires, intersexes» et plus largement celles qui ne se reconnaissent pas dans les critères de genre proposés jusqu'alors.

Durant sa campagne, Donald Trump a promis de mettre fin au «délire transgenre» aux Etats-Unis.

Il a également annoncé qu'il ordonnerait à toutes les agences fédérales de cesser de soutenir les soins hormonaux de transition de genre, s'engageant aussi à interdire aux femmes transgenres de participer aux compétitions sportives féminines. Cette interdiction est déjà en vigueur dans les collèges et lycées d'environ la moitié des Etats américains.