La Russie a annoncé mercredi avoir lancé la troisième étape de ses exercices sur l'utilisation des armes nucléaires tactiques, qui impliquent notamment les forces du district militaire du Sud abritant le QG de l'opération russe en Ukraine.

Sur cette photo prise à partir d'une vidéo publiée par le service de presse du ministère russe de la Défense le mercredi 12 juin 2024, des soldats russes chargent un lanceur de missiles balistiques à courte portée Iskander-M à une position de tir dans le cadre d'un exercice militaire russe destiné à former les troupes à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques. (Service de presse du ministère russe de la défense via AP) KEYSTONE

ATS

«La troisième étape des exercices des forces nucléaires non-stratégiques a commencé», a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Selon cette source, les manoeuvres se déroulent dans le district militaire central, ainsi que dans le district militaire du Sud, qui couvre plusieurs républiques du Caucase russe, la Crimée annexée et quatre régions du Sud et de l'Est ukrainien dont Moscou revendique l'annexion depuis septembre 2022. Ce district comprend également la ville de Rostov-sur-le-Don qui abrite le QG de l'opération russe en Ukraine.

La troisième étape prévoit des entraînements impliquant des systèmes de missile Iskander-M et l'aviation, a précisé le ministère de la Défense. Les militaires y participant vont notamment s'entraîner à recevoir des «munitions spéciales» et à en équiper des systèmes de missiles et des avions, selon la même source.

Exercices débutés en mai

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné début mai la tenue de ces exercices nucléaires, en réponse, selon le Kremlin, à des menaces occidentales, notamment la possibilité soulevée par le président français Emmanuel Macron de l'envoi de troupes en Ukraine. La première étape des exercices a commencé à la mi-mai.

Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, le président russe a soufflé le chaud et le froid sur un possible recours à l'arme nucléaire.

La Russie a déployé durant l'été 2023 des armes nucléaires tactiques au Bélarus, son plus proche allié, qui a également annoncé en mai un exercice synchronisé avec Moscou pour vérifier ses lanceurs d'armes nucléaires tactiques.

La doctrine nucléaire russe prévoit un recours «strictement défensif» à l'arme atomique, en cas d'attaque de la Russie avec des armes de destruction massive ou en cas d'agression avec des armes conventionnelles «menaçant l'existence même de l'Etat».

ATS