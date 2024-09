Les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué une attaque audacieuse et inédite depuis des années mardi dans la capitale malienne Bamako, où ils ont été jusqu'à prendre temporairement le contrôle d'une partie de l'aéroport international.

Des habitants réagissent près du site d'une attaque à Bamako, Mali, 17 septembre 2024. Selon l'état-major général des forces armées, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Feladie, à la périphérie de la capitale, tôt dans la matinée du 17 septembre. Le gouvernement militaire du Mali combat les groupes rebelles depuis qu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2021. KEYSTONE

ATS

Des images diffusées par les canaux du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM suivant l'acronyme arabe) montrent des combattants déambulant en tirant au hasard dans les vitres du pavillon présidentiel qui accueille habituellement les départs et arrivées du chef de l'Etat et de ses hôtes, dans ce pays dirigé par un régime militaire depuis 2020.

Un homme en arme incendie posément le réacteur d'un appareil qui paraît appartenir à la flotte officielle. D'autres images montrent d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport et du hangar de l'avion présidentiel.

La situation a été confuse toute la journée dans la capitale de ce pays pauvre et enclavé confronté depuis 2012 à la propagation djihadiste et une crise multidimensionnelle profonde, après le déclenchement d'une attaque surprise avant l'aube.

Aucun bilan humain fiable n'a été diffusé. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des corps calcinés présentés selon les cas comme ceux d'assaillants ou de gendarmes.

Tandis que certaines régions du Mali restent la proie d'attaques quasiment quotidiennes, sa capitale avait été préservée de la violence depuis une attaque anti-occidentale visant en mars 2016 un hôtel abritant l'ancienne mission européenne d'entraînement de l'armée malienne.

Ecole de gendarmerie comme cible

«Une opération spéciale (a ciblé) l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens au centre de la capitale malienne (Bamako) ce matin à l'aube, causant d'énormes pertes humaines et matérielles et la destruction de plusieurs avions militaires», a dit le JNIM via ses canaux de communication.

L'état-major des armées a reconnu dans la soirée que l'attaque avait causé «quelques pertes en vies humaines», notamment des élèves-gendarmes, à l'école de la gendarmerie, et des dégâts dans la zone aéroportuaire.

Dans un contexte de tension et de fortes restrictions imposées à la circulation de l'information sous la junte au pouvoir, le mode opératoire restait mal défini.

Les combats se sont poursuivis une partie de l'après-midi avec des échanges de tirs nourris près de l'aéroport. Les tirs semblent avoir cessé en milieu d'après-midi, a rapporté un correspondant de l'AFP.

«La situation est sous contrôle», a affirmé sur la télévision d'Etat le chef d'état-major des armées, le général Oumar Diarra. «Les terroristes ont été neutralisés. Le ratissage continue», a-t-il dit. L'armée a appelé la population au calme.

La télévision a montré des images d'une vingtaine de prisonniers les mains liées et les yeux bandés.

Le général s'est contenté de parler de «tentatives d'infiltration un peu complexes» dans l'école de gendarmerie, sans évoquer d'attaque contre l'aéroport, contrairement aux jihadistes.

L'école de gendarmerie se trouve à quelques minutes seulement par la route du secteur aéroportuaire, où l'aéroport militaire jouxte les installations civiles.

Deux putschs

Une source du Renseignement a fait état de l'emploi de lance-roquettes par les assaillants.

Le lycée français Liberté a diffusé un message annonçant qu'il resterait fermé «en raison d'évènements extérieurs». Des employés de l'ONU ont également reçu un message leur intimant de «limiter (les) déplacements jusqu'à nouvel ordre».

Le Mali a été le théâtre de deux putschs, en août 2020 et mai 2021. Il est depuis gouverné par une junte dirigée par le colonel Assimi Goïta. A sa suite, ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, ont également vu des militaires s'emparer du pouvoir par la force.

L'attaque de mardi remet en question le discours des autorités maliennes qui assurent avoir inversé en leur faveur la tendance contre les djihadistes. En 2022, les djihadistes avaient mené une attaque également audacieuse contre le camp militaire de Kati, fief de la junte situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako.

Depuis 2022, les militaires au pouvoir ont rompu l'alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.

Ils ont multiplié les actes de rupture, poussant vers la sortie la mission de l'ONU Minusma et dénonçant l'accord signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord, considéré comme essentiel pour stabiliser le pays. Ils ont fondé avec les régimes militaires burkinabè et nigérien une Alliance des Etats du Sahel il y a tout juste un an, et ont annoncé avec eux quitter la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), accusée d'être inféodée à l'ancienne puissance coloniale française.

mabe