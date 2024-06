Berset séduira-t-il les parlementaires du Conseil de l'Europe?

L'ancien conseiller fédéral Alain Berset est candidat au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe le 25 juin. En quoi consiste cette fonction? Qui sont les concurrents du Fribourgeois et qui est favori? Et comment le secrétaire général est-il élu? Voici les réponses à ces questions et à bien d'autres:

Qu'est-ce que le conseil de l'Europe?

Le Conseil de l'Europe est une organisation indépendante de l'Union européenne. Il a été fondé le 5 mai 1949 et rassemble près de 675 millions de ressortissants de 46 Etats membres. La Suisse en est membre depuis 1963. Par le biais de conventions, le Conseil établit des normes dans différents domaines. L'une des principales réalisations du Conseil est l'élaboration de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil siège à Strasbourg.

Quel est le rôle du secrétaire général?

Le secrétaire général dirige l'organisation du Conseil et assume la responsabilité générale de la direction stratégique. Il joue un rôle de représentation vis-à-vis des autres institutions. La rédaction d'un rapport annuel sur l'état de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit fait également partie de ses tâches.

Qui est actuellement en poste?

La Croate Marija Pejcinovic Buric est secrétaire générale du Conseil de l'Europe depuis 2019. Elle est la 14e titulaire de ce poste. La prochaine passation de pouvoir est prévue pour le 18 septembre 2024.

Quels sont les candidats?

Trois hommes sont candidats au poste: Alain Berset, l'Estonien Indrek Saar et le Belge Didier Reynders. Le délai de dépôt des candidatures a expiré en janvier.

Alain Berset, 52 ans, a été chef du Département fédéral de l'intérieur de 2012 à 2023 et a notamment été en grande partie responsable de l'orientation prise par la Suisse dans la pandémie du Covid-19. Le socialiste fribourgeois a été président de la Confédération en 2018 et 2023. Avant de rejoindre le Conseil fédéral, il a été conseiller aux Etats pendant huit ans.

Le social-démocrate Indrek Saar a siégé au Parlement estonien pendant douze ans, jusqu'en 2023, selon le CV qu'il a déposé auprès du Conseil de l'Europe. Son mandat de parlementaire a été interrompu pendant quatre ans, lorsqu'il occupait le poste de ministre de la Culture. Cet homme de 51 ans a également fait partie de la délégation estonienne au Conseil de l'Europe.

Didier Reynders est commissaire européen à la justice depuis 2019. Auparavant, cet homme de 65 ans a occupé pendant 20 ans différents postes ministériels au sein du gouvernement fédéral belge: il a notamment été ministre des Finances, des Affaires étrangères, de la Défense et vice-Premier ministre. En 2019, il avait déjà été candidat au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe, sans succès.

Qui élit le secrétaire général?

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est responsable de l'élection du secrétaire général. Elle se compose de 306 parlementaires des Etats membres. Selon la taille de la population du pays membre, la délégation nationale compte entre deux et 18 sièges. La Suisse détient six sièges.

Quel est le mode d'élection?

L'assemblée doit élire l'un des trois candidats. Les députés votent à bulletin secret. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas atteinte, un deuxième tour est organisé. Cette fois, seule une majorité relative est nécessaire. En cas d'impasse, un troisième tour est nécessaire, qui aurait lieu le lendemain.

Qui est favori?

Le comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui a évalué les candidatures reçues, a recommandé à l'Assemblée parlementaire les trois candidats. Il a toutefois indiqué une préférence: il a placé Alain Berset en première position, suivi de MM. Saar et Reynders.

