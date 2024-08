Le président américain Joe Biden a estimé mardi qu'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pourrait permettre d'éviter une attaque iranienne contre Israël, à l'heure où la communauté internationale redouble de pressions pour éviter un conflit généralisé au Moyen-Orient.

Joe Biden a assuré qu'il «n'abandonnait pas» l'objectif d'un cessez-le-feu bien que les négociations deviennent «difficiles». KEYSTONE

AFP Marc Schaller

L'Iran a rejeté l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces de riposte armée contre Israël, qu'il accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, le 31 juillet à Téhéran.

Les pressions internationales se multiplient aussi pour parvenir à un cessez-le feu dans la bande de Gaza, où la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas contre Israël a fait près de 40.000 morts, selon le mouvement islamiste palestinien.

Joe Biden a estimé mardi qu'un accord sur un cessez-le-feu pourrait dissuader l'Iran, alors que les discussions en vue d'une trêve dans le territoire palestinien doivent reprendre jeudi à la demande des pays médiateurs, Qatar, Etats-Unis et Egypte.

«C'est ce que je crois», a-t-il dit, interrogé sur ce scénario, en assurant qu'il «n'abandonnait pas» l'objectif d'un cessez-le-feu bien que les négociations deviennent «difficiles».

«Déterminée à défendre sa souveraineté»

Face au risque d'une extension de la guerre, Joe Biden et ses homologues de France, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume-Uni avaient appelé lundi Téhéran à «renoncer à ses menaces d'attaque militaire contre Israël».

«La République islamique est déterminée à défendre sa souveraineté», a réagi mardi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

Les tensions à travers le Moyen-Orient ont redoublé, depuis le début de la guerre à Gaza, entre Israël d'une part, et d'autre part l'Iran et les groupes armés qu'il soutient, notamment le puissant Hezbollah libanais.

L'Iran et ses alliés au Liban, en Irak et au Yémen menacent Israël de représailles armées depuis l'assassinat du chef du Hamas et celui, le 30 juillet, de Fouad Chokr, le chef militaire du Hezbollah, tué dans une frappe israélienne près de Beyrouth.