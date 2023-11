Biden serait «trop vieux» pour être président, mais pas Trump - Pourquoi?

Le président américain Joe Biden fête tranquillement son 81e anniversaire : il veut balayer cette question sensible sous le tapis. Ce qui est frappant, c'est que son principal rival, Donald Trump, a presque le même âge, mais n'est pas critiqué pour cela. Pour quelle raison? Décryptage.

L'âge de Joe Biden pose problème pour de nombreux observateurs, tant chez ses adversaires que dans son propre camp. Keystone

Pas de grande fête ! C'est la devise qu'a choisie Joe Biden pour son 81e anniversaire, célébré le lundi 20 novembre. Il a préféré fêter l'événement durant le week-end, sans grande pompe, avec sa famille sur l'île de Nantucket, au large de la côte est des États-Unis.

Cette réticence s'explique par des raisons politiques, l'actuel occupant de la Maison Blanche étant le plus vieux président américain de tous les temps. Et pour une grande partie de la population, Joe Biden est trop âgé pour briguer un second mandat en 2024. C'est également le cas pour les électeurs de son propre parti, les démocrates.

À la recherche de la bonne tactique

L'âge est le talon d'Achille de Biden. C'est un sujet difficile dont il aimerait se débarrasser. Mais comment ? Les avis divergent, comme l'indique un article du New York Times. Certains pensent que la Maison Blanche devrait aborder la question avec confiance.

Après tout, l'âge et l'expérience de Joe Biden devraient être considérés comme un avantage : «Il a réussi grâce à son âge, et non malgré lui», explique Simon Rosenberg, stratège du parti démocrate. «Nous devons insister davantage sur ce point parce que c'est vrai. (...) Nous ne pouvons pas échapper à la question de l'âge».

D'autres pensent que Biden doit être beaucoup plus actif dans la campagne pour faire taire les critiques : plus d'apparitions publiques, plus de voyages à travers le pays.

Faut-il adopter la stratégie du «papier bulle»?

D'autres, selon le rapport, estiment que le président doit être encore plus protégé et mis à l'abri du regard critique de l'opinion publique. Il a également besoin de plus de temps pour récupérer. Derrière les portes closes, cette stratégie est dite «du papier bulle».

Le président sortant est en effet connu pour s'enliser dans les discours, confondant les noms et les dates. Le stratège politique John B. Judis estime quant à lui que Joe Biden a obtenu de nombreux succès au cours de son mandat, tels que de grands projets d'infrastructure et la réduction du prix des médicaments. Cependant, dans son rôle de chef d'État, il semble trop lent à comprendre, surtout pour les jeunes électeurs.

Mais c'est là qu'il faut élargir un peu le discours : en tant que président par intérim, Joe Biden est presque certain d'obtenir l'investiture du Parti démocrate pour le scrutin de 2024. Mais qui les jeunes électeurs pourraient-ils préférer ?

Dans les primaires républicaines, Donald Trump est largement en tête. Mais à 77 ans, l'ancien président est tout sauf un jeune homme.

Le rival «jeune» de Biden et Trump : Ron DeSantis

Une circonstance que Ron DeSantis tente de centraliser. Le gouverneur de Floride reste le rival le plus prometteur de Trump dans les primaires républicaines et, à 45 ans, il est «dans la fleur de l'âge», comme il le dit.

Le président des États-Unis «n'est pas un travail pour quelqu'un qui approche les 80 ans», a déclaré M. DeSantis à «CNN». KEYSTONE

Selon lui, M. Biden et M. Trump sont trop âgés pour le poste : le président des États-Unis «n'est pas un travail pour quelqu'un qui approche les 80 ans», a déclaré M. DeSantis à «CNN» dimanche.

«Le temps ne peut être vaincu. Et Donald Trump ne fait pas exception à la règle. L'ancien président Donald Trump est également candidat à sa réélection et n'a que quatre ans de moins que son successeur Joe Biden.

L'ancien président Donald Trump est également candidat à sa réélection et n'a que quatre ans de moins que son successeur Joe Biden. Il serait alors aussi plus âgé que tous ses prédécesseurs

Dans l'interview, M. DeSantis rappelle que si M. Trump prenait ses fonctions en janvier 2025, il serait plus âgé que M. Biden lorsqu'il a prêté serment en 2021. De plus, le Trump de 2023 ne peut plus être comparé au candidat de 2016 : à l'époque, le républicain ressentait encore l'énergie de vouloir tout changer.

«Maintenant, il est collé au téléprompteur, refuse de s'engager dans un débat public et promet la même chose que ce qu'il n'a pas réussi à faire lorsqu'il était au pouvoir», observe-t-il.

M. DeSantis estime que M. Trump, s'il est réélu, sera un «canard boiteux» dès le premier jour. L'équipe de campagne de M. DeSantis tient même un journal de bord dans lequel sont répertoriés tous les dérapages, gaffes et erreurs que Donald Trump commet en public. En effet, même l'ancien président est susceptible de les commettre.

Qu'il s'agisse de Biden ou de Trump, tous deux sont des hommes d'âge mûr. Et quel que soit le vainqueur, il sera le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Mais la perception du public est différente.

Dans un sondage réalisé par l'agence de presse AP, 77 % des personnes interrogées ont déclaré que M. Biden était trop âgé pour un nouveau mandat de quatre ans. 69 % des électeurs démocrates ont également exprimé cette opinion. En revanche, seuls 51 % des personnes interrogées pensent que Trump est trop vieux, soit 28 % des électeurs républicains.

Exercer une fonction ne signifie pas mener une campagne

Le satiriste Bill Maher - dont l'émission «Real Time» est à mi-chemin entre l'humour et le débat politique - a récemment résumé la situation initiale en ces termes : «Il y a un dilemme avec Biden. Pense-t-il que le président sortant peut rester en place quatre ans de plus ? Absolument. Mais gagner une campagne électorale ? C'est un tout autre problème pour cet homme de 81 ans. À un moment donné, la perception devient réalité. Ce qui compte, c'est que les électeurs pensent que Biden est trop vieux», explique M. Maher.

Trump a en effet presque le même âge que Biden, mais cela ne joue aucun rôle dans la perception du public. «C'est peut-être parce qu'il est fou, peut-être parce qu'il est toujours une boule de colère rouge. Quelle que soit la raison, il a l'air en pleine forme. C'est ainsi : les gens vieillissent différemment». Le facteur décisif est l'apparence physique. C'est pourquoi Trump gagnerait un autre duel, selon sa théorie.

En termes scientifiques plutôt que comiques, cela donne ceci : «Une grande partie des partisans de Trump sont prêts à ignorer des défauts bien plus importants que son âge», a déclaré Melody Crowder-Meyer, professeur d'études politiques au Davidson College, en Caroline du Nord, à l'agence de presse AP.

Elle faisait référence aux 91 affaires pénales contre le New-Yorkais, aux quatre inculpations dont il a fait l'objet et à sa diffusion persistante de mensonges et de théories du complot. Peut-être que Biden ne peut tout simplement pas gérer la question de l'âge. C'est du moins ce que pensent des stratèges comme Brian Fallon.

Selon le New York Times, une fois les deux candidats désignés, le discours changera et il sera «impossible pour les républicains d'exploiter la question de savoir si leur candidat aura plus de 80 ans au cours de son second mandat».