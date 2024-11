Le président américain sortant Joe Biden a déclaré samedi, lors d'une ultime rencontre bilatérale avec son homologue chinois Xi Jinping, que les Etats-Unis et la Chine devaient tout faire pour éviter que la concurrence entre les deux pays ne «dérive en conflit».

«Nos deux pays ne peuvent pas laisser cette concurrence dériver en conflit. C'est notre responsabilité et, au cours des quatre dernières années, je pense que nous avons prouvé qu'il était possible d'entretenir cette relation», a-t-il déclaré au début de leur rencontre à Lima, au terme du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Le président américain, qui effectue l'une de ses dernières grandes sorties internationales, n'a pas fait référence à son successeur Donald Trump mais l'ombre de celui-ci planait sur la rencontre avec le dirigeant chinois.

Mais il s'est dit «fier des progrès accomplis» pour stabiliser la relation entre Washington et Pékin.

«Nos conversations ont toujours été franches»

Un brin nostalgique, Joe Biden a rappelé comment il s'était amusé «à compter les heures que nous avions passées seuls, vous et moi».

«Je me souviens d'avoir été sur le plateau tibétain avec vous, et je me souviens d'avoir été à Pékin et dans le monde entier, d'abord en tant que vice-président et ensuite en tant que président», a-t-il dit.

«Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais nos conversations ont toujours été franches», a ajouté le président sortant, soulignant qu'ils avaient été «honnêtes l'un envers l'autre».

«Et je pense que c'est essentiel. Ces conversations permettent d'éviter les erreurs de calcul et garantissent que la concurrence entre nos deux pays ne se transforme pas en conflit», a ajouté Joe Biden.

