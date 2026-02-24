Les 6 points à surveiller du discours sur l'état de l'Union de Trump

Le discours du président américain Donald Trump sur l'état de l'Union devant le Congrès est très attendu. Voici un aperçu de ce qui pourrait être important.

Le président américain Donald Trump doit prononcer mardi soir son discours très attendu devant les deux chambres du Parlement américain (archives). Evan Vucci/AP/dpa

DPA dpa

Le président américain Donald Trump doit prononcer mardi soir (21h heure locale, 3h mercredi CET) son discours très attendu devant les deux chambres du Parlement américain. Dans leur discours sur l'état de l'Union, les présidents donnent chaque année un aperçu de l'orientation qu'ils souhaitent donner aux États-Unis.

Voici un aperçu de ce qui pourrait être important dans le discours du républicain en cette 250e année d'existence des Etats-Unis :

Une multitude de thèmes

Les sujets sur lesquels Trump peut se pencher ne manquent pas :

Les négociations entre Washington et Téhéran sur le programme nucléaire iranien, qui n'ont jusqu'à présent pas connu de progrès tangibles. Dans un contexte de tensions croissantes, Washington a récemment renforcé de manière significative sa présence militaire dans la région.

Ses efforts pour la paix et la reconstruction dans la bande de Gaza.

Son Conseil de paix controversé, considéré par ses détracteurs comme un concurrent partial des Nations unies.

La poursuite du rôle des États-Unis dans la guerre en Ukraine. Le président américain pourrait profiter de sa tribune pour adresser un message à Kiev et à Moscou à l'occasion du quatrième anniversaire de la guerre d'agression russe.

Selenskyj et Trump se disputent le rôle des Etats-Unis dans la guerre en Ukraine. Archivbild: Alex Brandon/AP/dpa

Sa politique douanière, qui a récemment subi un sérieux coup de frein suite à une décision de la Cour suprême.

Sa prétention à faire progresser la domination de son pays sur le double continent américain, «l'hémisphère occidental».

Trump pourrait également aborder la situation au Venezuela après l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces armées américaines au début de l'année.

Il sera également intéressant de voir l'attention que Trump accordera à chacun des nombreux conflits. Les thèmes de politique intérieure dominent souvent dans les discours, en particulier les années d'élections. En novembre, les élections de mi-mandat ("midterms") permettront de renouveler la Chambre des représentants et environ un tiers des sièges au Sénat. Les républicains de Trump espèrent défendre leur faible majorité dans les deux chambres du Parlement.

Applaudissements, huées ou silence dans la salle

Le fossé entre les républicains et les démocrates est grand : à deux reprises déjà au cours de son deuxième mandat encore récent, une grande partie des affaires du gouvernement américain ont été bloquées et le pays a glissé à chaque fois dans un shutdown, car les deux partis n'ont pas pu se mettre d'accord sur un budget. Actuellement, le financement du ministère de la sécurité intérieure n'est toujours pas assuré.

En outre, les interventions rigoureuses du service de l'immigration ICE et d'autres agences fédérales contre les migrants ont divisé le pays. On verra dans la soirée s'il y a malgré tout des points de recoupement entre les deux partis : Les regards devraient alors surtout se tourner vers la question de savoir si les démocrates applaudissent quand même à l'un ou l'autre moment du discours de Trump.

Des huées ou des interjections indignées semblent toutefois plus probables. Il est très peu probable que la salle entière se taise et que le parti au pouvoir montre ainsi qu'il n'est pas d'accord avec son président.

Des promesses de succès économique dans le chaos douanier

Pour Trump, il est clair qu'il a fait d'un pays qui, selon lui, était au bord du gouffre, l'Etat le plus prospère et le plus apprécié au monde sur le plan économique. Mais selon les sondages, nombre de ses compatriotes ne partagent pas cet avis. Une majorité d'entre eux voit d'un mauvais œil l'évolution de l'économie jusqu'à présent - compte tenu de la hausse continue du coût de la vie.

Les droits de douane de Trump sur les importations y sont pour quelque chose. Même si le président vante les surtaxes commerciales comme une panacée pour l'économie nationale, les experts le contredisent et les considèrent comme une taxe que les entreprises américaines et les consommateurs devraient finalement payer. Les importateurs et les citoyens américains supportent jusqu'à présent 96 pour cent de la charge des droits de douane, comme le montrent les nouvelles recherches de l'Institut Kiel pour l'économie mondiale.

Le 20 février, la Cour suprême américaine avait pris une décision contre la politique douanière du président Donald Trump. Keystone

On peut se demander si Trump justifiera sa politique douanière au vu de son récent revers devant la Cour suprême. Le jour même de la décision de la Cour suprême, il a signé un décret introduisant un droit de douane mondial temporaire de 10 % sur les importations aux États-Unis. Moins de 24 heures plus tard, il l'a transformé en 15 %.

Les invités réunis

Chaque année, on attend avec impatience de savoir quels invités les présidents invitent au Parlement américain - et à qui ils s'adressent directement et avec quel message. Ainsi, en 2020, lors du dernier état de l'Union de son premier mandat, Trump avait critiqué le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro en le qualifiant de «tyran» et avait ostensiblement invité le politicien d'opposition Juan Guaidó au Capitole.

Trump pourrait également inviter des hôtes sur d'autres thèmes qui lui tiennent à cœur. Pour étayer sa politique migratoire, il avait par exemple invité au Capitole un agent de la police des frontières ainsi qu'un homme dont le frère aurait été tué par un migrant sans permis de séjour.

Longueur de l'intervention

La longueur du discours est également observée de près chaque année. Selon l'Université de Californie, le record actuel est détenu par l'ancien président Bill Clinton, qui s'est adressé au Congrès pendant une heure et 28 minutes lors de son dernier État de l'Union en 2000.

Détient le record du plus long discours sur l'état de l'Union : l'ancien président américain Bill Clinton. Keystone

Certes, Trump avait déjà dépassé ce temps lors de son discours de mars dernier - il avait parlé pendant 99 minutes au total. Toutefois, ce discours n'était pas considéré comme un état de l'Union au sens originel du terme, car un président ne peut pas faire de bilan quelques semaines seulement après son investiture.

Le discours après le discours

Après l'état de l'Union de Trump, la réponse de l'opposition est traditionnellement attendue. Cette année, c'est la gouverneure démocrate de l'État de Virginie, Abigail Spanberger, qui montera au pupitre. «La gouverneure Spanberger incarne le meilleur de l'Amérique - en tant que mère, leader de la communauté et fonctionnaire dévouée», a déclaré le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, dans une annonce à ce sujet.

Selon le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, Spanberger «montrera un chemin clair vers l'avant». Ses thèmes : Réduire les coûts quotidiens, protéger les soins de santé et défendre les libertés qui font les Etats-Unis, a déclaré Schumer.