Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est dit inquiet mercredi de l'issue des législatives en France dimanche. ats

ATS

«On vote dimanche en France. C'est une autre élection dont l'issue peut inquiéter», a déclaré le dirigeant allemand, dans un petit discours lors de la fête d'été du groupe parlementaire social-démocrate (SPD) à Berlin.

«Nous avons vu cela dans beaucoup d'autres pays européens. Les Pays-Bas, où le gouvernement a perdu son sang-froid et a convoqué de nouvelles élections. Cela ne s'est pas bien terminé», a-t-il continué.

M. Scholz a dit espérer qu'une majorité d'extrême droite ne se formerait pas en France, après le deuxième tour des législatives. «Nous sommes avec nos camarades qui font tout pour que cela ne se passe pas. Nous sommes avec tous les démocrates en France», a-t-il dit lors de cette petite allocution.

Et de lancer aux députés sociaux-démocrates et à leurs invités: «chers amis, faisons tout pour qu'ensemble nous protégions notre grande et belle Europe et que nous ne laissions pas les populistes d'extrême droite la dominer».

ATS