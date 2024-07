Les propos de Jean-Marie Le Pen, co-fondateur du Front national, sur les chambres à gaz «point de détail de l'histoire» de la Seconde guerre mondiale, «n'étaient pas une remarque antisémite», a estimé mercredi un candidat RN aux législatives lors d'un débat sur BFM Alsace.

Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui âgé de 96 ans, «m'a inspiré dans ma jeunesse», a déclaré Laurent Gnaedig, qualifié pour le deuxième tour des législatives dans la 1ère circonscription du Haut-Rhin où il affronte la députée macroniste sortante et ancienne ministre Brigitte Klinkert.

Lors de ce débat, l'écologiste Sandra Regol, qui se représente dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin, lui demande alors si «+le détail de l'histoire+ l'a» également «inspiré», une référence aux propos tenus par M. Le Pen le 13 septembre 1987 sur RTL, qu'il a ensuite réitérés à plusieurs reprises et pour lesquels il a été condamné.

Figure historique de l'extrême droite française, co-fondateur en 1972 avec deux Waffen SS du Front national (FN), devenu en 2018 le Rassemblement national (RN), M. Le Pen avait qualifié les chambres à gaz de «point de détail de l'histoire de la Seconde guerre mondiale».

«Non pas du tout», lui répond M. Gnaedig. «C'était une grave erreur de communication et surtout de compréhension du camp adverse». «Je ne pense pas que c'était une remarque antisémite (...) je ne pense pas du tout», a ajouté M. Gnaedig, 54 ans.

«C'était un très mauvais choix, le mot +détail+ était inadmissible», s'est-il encore justifié, alors que le journaliste lui faisait remarquer que M. Le Pen avait été condamné pour ces propos. «Moi, j'ai encore des doutes actuellement», a poursuivi M. Gnaedig, professeur d'anglais et conseiller régional RN du Grand Est.

Dans un communiqué diffusé dans la soirée, M. Gnaedig a toutefois présenté ses «sincères excuses à la suite» de ces propos, expliquant qu'il n'a «jamais été question pour (lui) de remettre en cause l'horreur de la Shoah».

«Je comprends que certains aient pu être blessés par cette déclaration maladroite et veux leur présenter mes excuses les plus sincères», a insisté le candidat RN dans son communiqué.

«La direction du RN m'a fait part d'une condamnation sans réserve et m'a informé d'une convocation devant la Commission nationale des conflits du mouvement. Je me plierai à sa décision et regrette ma déclaration», a-t-il ajouté.

En novembre 2023, le président du Rassemblement national Jordan Bardella avait lui aussi estimé que Jean-Marie Le Pen n'était «pas antisémite», avant de revenir sur ses déclarations.

Obsédé par l'immigration et les Juifs, farouche partisan de l'Algérie française, Jean-Marie Le Pen a été condamné plusieurs fois pour ses dérapages. Sa fille a lancé depuis une décennie une stratégie de dédiabolisation et de normalisation du sulfureux parti.

