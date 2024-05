Voici pourquoi Poutine a écarté son intime Choïgou

Coup de théâtre au Kremlin : le ministre de la Défense Shoigu doit céder sa place à un civil. Des luttes de pouvoir internes sont probablement à l'origine de cette décision. Mais aussi de nouvelles priorités du Kremlin en temps de guerre.

Il a fait son temps en tant que ministre de la Défense : le président Poutine a prévu un nouveau poste pour Sergueï Choïgou (à gauche). Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Ce n'était pas tout à fait une surprise, mais c'est tout de même un coup de théâtre : plus de deux ans après le début de la guerre d'agression contre l'Ukraine, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a limogé son ministre de la Défense et proche confident Sergueï Choïgou.

Le successeur de Choïgou sera l'actuel vice-chef du gouvernement Andreï Beloussov, comme l'a annoncé dimanche soir la chambre haute du Parlement russe. C'est là que sont parvenues les propositions de Poutine pour la composition du nouveau gouvernement russe.

Shoigu devrait désormais devenir secrétaire du Conseil de sécurité nationale, poste occupé jusqu'à présent par Nikolaï Patrouchev. La nouvelle affectation de Patrushev sera annoncée prochainement, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

La formation d'un nouveau gouvernement est à l'ordre du jour, l'ancien ayant démissionné après les élections présidentielles de la mi-mars, conformément à la Constitution. Lors de ce scrutin entaché d'accusations de fraude et de manipulation, Poutine s'était fait proclamer vainqueur haut la main ; il y a quelques jours, il a prêté officiellement serment pour son cinquième mandat.

Le nouveau gouvernement a connu quelques changements de personnel, mais aucun d'entre eux n'est aussi important que le remplacement de Choïgou. Ainsi, Poutine maintient le Premier ministre Mikhaïl Michoustine. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, âgé de 74 ans et dont le remplacement a également fait l'objet de spéculations, reste également en poste après 20 ans.

Un civil à la tête du ministère de la Défense

Aucune raison officielle n'a été donnée pour le limogeage de Choïgou. Des spéculations isolées avaient toutefois été émises sur un possible limogeage de cette homme de 68 ans, qui était ministre de la Défense depuis 2012.

Il y a quelques semaines, l'un des adjoints de Choïgou, Timur Iwanow, avait été arrêté pour des accusations de corruption. Les observateurs y avaient vu le signe de luttes de pouvoir au sein de l'appareil militaire et sécuritaire russe. Le chef d'état-major général Valeri Gerassimov reste à son poste, a souligné Peskov. La composante militaire du ministère de la Défense reste inchangée même après la nomination de Beloussov.

«Aujourd'hui, celui qui gagne sur le champ de bataille est celui qui est plus ouvert aux innovations et à leur mise en œuvre», a déclaré le porte-parole du Kremlin Peskov pour expliquer la décision de Poutine de nommer un civil à la tête du ministère de la Défense. Beloussov n'est pas seulement un fonctionnaire civil, il a également travaillé avec succès pendant de nombreuses années dans le domaine politique et a conseillé Poutine sur les questions économiques.

Il est «sans aucun doute le meilleur candidat» pour développer le complexe de l'industrie de défense russe et introduire de nouvelles technologies, a déclaré le député de la Douma Sergueï Gavrilov, cité par Tass.

Pour certains experts, la nomination de Beloussov comme successeur de Choïgou indique en outre que Poutine veut avant tout gagner la guerre grâce à la production dans les entreprises d'armement. «Dans sa façon de penser, c'est logique, car le bloc économique s'est avéré plus efficace dans la guerre que l'appareil sécuritaire et militaire», a déclaré l'expert Alexander Baunow. La stratégie de Poutine serait par conséquent d'exercer une pression sur l'Ukraine non pas en mobilisant de nouveaux soldats, mais en utilisant les capacités du complexe militaire.

Un signe pour l'opinion publique russe

Le porte-parole du Kremlin Peskov a également précisé que les dépenses de défense en Russie étaient désormais si élevées que quelqu'un comme Beloussov était l'homme à même de contrôler le secteur. Le département de la défense occupe désormais une position clé dans les dépenses de sécurité de la Russie, a déclaré Peskov. «Cela nécessite des décisions particulièrement importantes».

Selon le président lituanien Gitanas Nauseda, le licenciement de Choïgou a été conçu comme un signe pour l'opinion publique russe. «Cela se fait pour le marché intérieur. C'est pour pouvoir continuer cette guerre. Ne nous faisons pas d'illusions sur le fait que Poutine est prêt à des négociations pacifiques», a déclaré le chef d'Etat de ce pays balte membre de l'UE et de l'OTAN aux médias lituaniens dans la nuit de dimanche à lundi à Vilnius.

