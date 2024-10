«Contact perdu» avec un haut dirigeant du Hezbollah

De la fumée s'élève au-dessus d'immeubles résidentiels après une frappe aérienne israélienne dans le bastion du Hezbollah de Dahieh, dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 5 octobre 2024. Le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad, a annoncé le 4 octobre que près de 2 000 personnes avaient été tuées et plus de 9 300 autres blessées au Liban depuis le début du conflit entre le Hezbollah et Israël.

KEYSTONE