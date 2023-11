La préfecture a décidé de fermer à partir de mardi midi les écoles d'une trentaine de communes supplémentaires du Pas-de-Calais, en raison des crues attendues autour de Boulogne-sur-Mer.

Le phénomène n'est pas nouveau: ici, une photo d'archive de 2002. KEYSTONE

Cette décision intervient après la fermeture, décidée la veille, des écoles de 36 autres communes, dont Saint-Omer, 15.000 habitants, du bassin de l'Aa pour toute la journée de mardi.

Blendecques, à proximité de Saint-Omer, s'est réveillé les pieds dans l'eau mardi matin, et des habitants sortaient de leurs maisons pour évaluer les dégâts, a constaté l'AFP. Plusieurs rues sont inondées et quelques personnes ont été mises à l'abri.

Selon la préfecture, la crue de l'Aa n'a fait aucun blessé et aucune évacuation n'a été nécessaire pendant la nuit. Dans la nuit de lundi à mardi, les averses ont pris un caractère orageux plus intense que prévu, donnant des cumuls significatifs en quelques heures sur les bassins de l'ouest du Pas-de-Calais.La Liane est en vigilance rouge depuis 06H00, Vigicrues soulignant que «le niveau est en cours de monter à l'aval à Isques où des débordements généralisés et très dommageables sont en cours».

La crue de l'Aa «va se propager à l'aval à Wizernes où des débordements généralisés et très dommageables sont attendus en deuxième partie de journée mardi», détaille Vigicrues. La vigilance rouge annoncée lundi à 16h par Météo France s'applique jusqu'à mercredi soir.

