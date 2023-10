EuroAirport de Bâle-Mulhouse évacué

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a été évacué jeudi en début d'après-midi en raison d'une alerte à la bombe. L'aéroport se trouve sur territoire français. Quatorze aéroports français ont reçu des menaces et au moins huit ont été évacués

L'EuroAirport de Bâle-Mulhouse a été évacué jeudi en raison d'une alerte à la bombe (archives). IMAGO/Schöning

Une porte-parole de l'EuroAirport et la Préfecture du département du Haut-Rhin ont confirmé à l'agence Keystone-ATS une information de 20 Minuten sur l'évacuation de l'aéroport à cause d'une alerte à la bombe. Plusieurs vols ont été annulés. Les bus ne circulent plus jusqu'à l'aéroport.

Jeudi matin, quatorze aéroports français ont reçu des menaces d'attentat. Au moins huit aéroports ont procédé à des évacuations face à ces alertes à la bombe, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les aéroports de Montpellier, Nantes, Bordeaux et Lille ont notamment été concernés.

Mercredi déjà, la plupart des grands aéroports français, à l'exception des deux parisiens, ont été temporairement évacués après des menaces. Environ 130 vols ont été annulés. Ces alertes se multiplient depuis plusieurs jours en France, notamment depuis l'attaque qui a coûté la vie à un enseignant à Arras.

me, ats