Un Français arrêté à Moscou pour espionnage présumé

Un scientifique français qui travaillerait pour une ONG suisse a été arrêté à Moscou pour espionnage présumé. Le comité d'enquête de l'Etat russe a fait savoir jeudi que l'homme avait tenté d'obtenir des informations sur l'armée et la technologie militaire en Russie, indique l'agence de presse allemande dpa.

En arrêtant des étrangers, la Russie fait pression sur d'autres pays et utilise ces personnes comme monnaie d'échange (archives). sda

ATS

Pour ce faire, le Français se serait rendu à plusieurs reprises à Moscou et aurait rencontré des citoyens russes.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir dans un entretien sur TF1 et France 2 que l'homme concerné travaille «pour une ONG suisse» lancée en son temps «par l’ancien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan» et a été interpellé au nom de la loi sur les agents étrangers. Il faisait vraisemblablement référence à la Fondation Kofi Annan à Genève.

M. Macron a rejeté les accusations selon lesquelles la personne arrêtée était en Russie pour le compte de la France. Il a annoncé un soutien consulaire.

Un tribunal décidera de son placement en détention provisoire, peut-on lire dans un communiqué. Les autorités ont publié une vidéo de l'arrestation du Français, qui était alors assis dans un café moscovite. Aucun autre détail n'a été donné.

Relations tendues

Les relations entre Moscou et Paris se sont clairement tendues depuis qu'Emmanuel Macron tente d'organiser la résistance européenne contre la guerre d'agression de la Russie en Ukraine. Le président français n'exclut pas non plus d'envoyer des instructeurs militaires en Ukraine.

En arrêtant des étrangers, la Russie fait pression sur d'autres pays et utilise ces personnes comme monnaie d'échange. Selon les médias, un homme d'affaires russo-allemand a été arrêté fin mai à Saint-Pétersbourg pour trahison présumée. Interrogée par dpa, la société pour laquelle il travaillait à Cologne a confirmé son arrestation.

