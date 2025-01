«Goma s'apprête à tomber», a déclaré lundi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Paris «condamne fermement l'offensive menée par le M23, soutenu par les Forces armées rwandaises» dans l'est de la République démocratique du Congo.

«La France exprime sa solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de son intégrité territoriale. (...) Les combats doivent cesser et le dialogue doit reprendre», a exhorté M. Barrot à Bruxelles, avant un conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des tirs d'artillerie lourde ont retenti lundi matin dans le centre de Goma, la grande ville de l'est de la République démocratique du Congo où les troupes ennemies ont pénétré dimanche soir. Plusieurs lourdes détonations ont été entendues, alors que le chaos s'étend dans la ville assiégée depuis plusieurs jours.

Des bus ont été organisés lundi à la frontière rwandaise avec l'est de la RDC, prêts à évacuer des personnels de l'ONU et leurs familles. «Les membres du personnel de l'ONU et leurs familles qui ont travaillé en RDC» sont en cours d'évacuation de Goma, avec des bus à la frontière «en attente pour les transporter vers Kigali, où ils embarqueront sur des vols vers leurs pays respectifs», a indiqué RBA sur X.