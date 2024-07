Peter Navarro, ancien conseiller économique de Donald Trump, a été chaleureusement applaudi mercredi à la convention républicaine de Milwaukee. Ce quelques heures après avoir été libéré d'une prison fédérale de Floride où il a purgé une peine de quatre mois.

Peter Navarro a été chaleureusement applaudi mercredi à la convention républicaine de Milwaukee. ats

Il avait été condamné pour avoir refusé de coopérer avec l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Il avait notamment refusé d'effectuer sa déposition devant la commission de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole par les partisans de Donald Trump et avait refusé de fournir des documents.

«Je suis allé en prison pour que vous n'ayez pas à y aller», a déclaré l'ex-conseiller de 75 ans à la foule républicaine réunie à Milwaukee, dans le nord du pays. Economiste formé à Harvard, M. Navarro est l'ancien membre le plus haut placé de l'administration Trump à passer du temps derrière les barreaux pour avoir soutenu l'ancien président dans sa tentative présumée de changer les résultats de l'élection de 2020.

Il avait été reconnu coupable d'entrave à l'enquête parlementaire par un jury fédéral à Washington à l'issue d'un procès de deux jours. Avant de se constituer prisonnier, il avait dénoncé «l'instrumentalisation partisane du système judiciaire», imputant son sort dans une déclaration à la presse «à des foutus démocrates et des gens qui détestent Trump».

«Ils ne m'ont pas brisé»

«Ils m'ont condamné, ils m'ont emprisonné. Mais devinez quoi! Ils ne m'ont pas brisé. Et ils ne briseront jamais Donald Trump», a-t-il lancé mercredi à la tribune de la grand-messe des républicains. Il a appelé à voter massivement pour Trump et les candidats républicains aux législatives: «si nous ne contrôlons pas les trois branches de notre gouvernement (...) ils mettront des gens comme moi et Steve Bannon en prison».

Un autre haut conseiller de Donald Trump et héraut du populisme de droite, Steve Bannon, a commencé à purger sa peine le 1er juillet, condamné pour les mêmes faits. Donald Trump devait être jugé en mars pour la tentative présumée d'inverser le résultat des élections il y a quatre ans mais la Cour Suprême a récemment étendu l'immunité pénale du président et il est très peu probable que son procès ne se déroule avant l'élection en novembre.

