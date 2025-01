L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNWRA) doit cesser ses opérations à Jérusalem, a écrit vendredi l'ambassadeur israélien à l'ONU Danny Danon dans une lettre adressée au secrétaire général. Elle doit évacuer tous les bâtiments qu'elle utilise d'ici au 30 janvier, a-t-il ajouté.

Israël accuse l'UNRWA d'être infiltrée par des membres du mouvement palestinien islamiste Hamas et affirme que certains de ses employés ont participé aux attaques du 7 octobre 2023 (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA, hl ATS

«En accord avec la loi israélienne applicable [...] l'UNRWA doit cesser ses opérations à Jérusalem et évacuer tous les bâtiments qu'elle utilise dans la ville, au plus tard le 30 janvier», indique Danny Danon.

Il fait référence dans ce courrier au vote en octobre par le Parlement israélien d'une loi interdisant après 90 jours les activités de l'agence en Israël, y compris à Jérusalem-Est, secteur de la ville sainte annexé par Israël, où l'agence a notamment des écoles et des centres de santé.

Israël accuse l'UNRWA d'être infiltrée par des membres du mouvement palestinien islamiste Hamas et affirme que certains de ses employés ont participé aux attaques du 7 octobre 2023.

Ces «développements sont une réponse directe aux risques graves de sécurité que fait poser l'infiltration de l'UNRWA par le Hamas et d'autres organisations terroristes et au refus de l'agence de répondre aux inquiétudes graves et matérielles soulevées par Israël et de remédier à la situation», a souligné Danny Danon dans sa lettre.

«Rester» et «faire son travail»

Il estime que l'UNRWA a «compromis son obligation fondamentale d'impartialité et de neutralité, de façon irréparable». La lettre ne mentionne pas une deuxième loi adoptée en octobre par le Parlement israélien qui va interdire à partir de la même date aux responsables israéliens de travailler avec l'UNRWA et ses employés, faisant craindre pour l'avenir des activités de l'agence à Gaza et en Cisjordanie.

Il y a quelques jours, le patron de l'UNRWA, le Neuchâtelois Philippe Lazzarini, avait assuré qu'à l'entrée en vigueur de la loi, «l'intention de l'agence est de rester et de faire son travail» dans les territoires palestiniens. «Mais de fait, si vous n'avez pas de relation bureaucratique ou administrative, cela rend votre environnement opérationnel encore plus compliqué», avait-il noté.

Israël estime que les activités de l'UNRWA doivent être prises en charge par d'autres agences de l'ONU. Mais l'ONU répète qu'elle est «irremplaçable», notamment dans sa mission de fournir des services de base aux Palestiniens, comme les soins médicaux et l'éducation.

Dans une lettre du 8 janvier, le secrétaire général de l'ONU António Guterres avait souligné qu'en cas d'arrêt forcé des activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, Israël, en tant que «puissance occupante», devait faire en sorte que les services assurés par l'UNRWA continuent à exister.