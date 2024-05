Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a insisté dimanche sur le fait qu'"aucune pression» internationale n'empêcherait Israël de «se défendre».

Benjamin Netanyahu a insisté dimanche sur le fait qu'"aucune pression» internationale n'empêcherait Israël de «se défendre». ats

«Je dis aux dirigeants du monde entier qu'aucune pression, aucune décision d'une instance internationale n'empêchera Israël de se défendre», a lancé M. Netanyahu lors d'une cérémonie de commémoration de l'Holocauste au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem.

«Si Israël doit rester seul, Israël restera seul», a insisté le Premier ministre israélien, alors qu'une réunion au Caire sur un projet de trêve associée à la libération d'otages dans la bande de Gaza s'est achevée dimanche sans avancée, Israël et le Hamas restant inflexibles après sept mois de guerre.

Il a aussi dénoncé «ce terrible volcan de l'antisémitisme» qui déferle à travers le monde entier contre Israël à propos de sa guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre.

Benjamin Netanyahu a comparé les manifestations observées dans les universités à travers le monde, notamment aux États-Unis, à la discrimination dont les Juifs ont été victimes dans les universités allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Quelle distorsion de la justice et de l'histoire», a-t-il déclaré. Les critiques, a-t-il dit, ne sont pas «dues à nos actions, mais parce que nous existons... parce que nous sommes juifs».

«Aujourd'hui, nous affrontons à nouveau des ennemis déterminés à notre destruction», a déclaré Netanyahu à la grande foule rassemblée pour la cérémonie.

«Vous ne nous enchaînerez pas les mains... Israël continuera à combattre le mal humain... jusqu'à la victoire», a-t-il déclaré. «Nous vaincrons nos ennemis génocidaires. Plus jamais ça!», a-t-il encore dit.

L'offre des pays médiateurs, Qatar, Egypte et Etats-Unis, présentée fin avril au Hamas, prévoit une trêve associée à une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Mais un responsable du Hamas a affirmé dimanche que le mouvement n'accepterait «en aucun cas un accord ne prévoyant pas explicitement un arrêt de la guerre».

La guerre a éclaté le 7 octobre quand des commandos du Hamas ont lancé une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Durant l'attaque, plus de 250 personnes ont été enlevées et 128 restent captives à Gaza, dont 35 sont mortes, selon l'armée.

