Israël veut que l'ONU évacue au sud 1,1 million de Gazaouis en 24 heures

L'ONU a été informée par l'armée israélienne d'un ordre de «relocalisation» de quelque 1,1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza vers le sud dans les 24 heures, a indiqué jeudi à l'AFP le porte-parole du secrétaire général de l'organisation. Elle réclame que cet ordre soit annulé.

Dans un communiqué, l'armée israélienne appelle à «l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud pour leur propre sécurité et leur protection et à se déplacer vers la zone au sud du Wadi Gaza», un ruisseau situé au sud de la ville. «Vous ne serez autorisé à retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite», a ajouté l'armée.

«Aujourd'hui (12 octobre) juste avant minuit heure locale», les responsables de l'ONU à Gaza «ont été informés par leurs officiers de liaison de l'armée israélienne que la totalité de la population au nord de Wadi Gaza devait être déplacée dans le sud dans les 24 heures», a indiqué Stéphane Dujarric.

«Cela correspond environ à environ 1,1 million de personnes. L'ordre s'applique à tout le personnel de l'ONU et à tous ceux abrités dans les établissements de l'ONU – y compris les écoles, les centres de santé et les cliniques.»

«Déplacement impossible»

Les sites de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) abritent plus de 60% des 423'000 personnes déplacées ces derniers jours dans la bande de Gaza, mais le nombre de celles présentes au nord de Wadi Gaza n'était pas disponible à ce stade.

«Les Nations unies estiment impossible qu'un tel déplacement de population ait lieu sans provoquer des conséquences humanitaires dévastatrices», a insisté Stéphane Dujarric. Dans ces circonstances, «les Nations unies appellent fortement à ce que cet ordre, s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse», a-t-il insisté.

Appel aux dons pour l'aide d'urgence

L'ONU a lancé jeudi un appel d'urgence aux dons à hauteur de 294 millions de dollars pour répondre aux «besoins urgents» d'habitants vulnérables de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Plus de 400'000 Palestiniens ont fui leur domicile ces derniers jours.

L'appel est destiné à apporter de l'aide à plus de 1,2 million d'habitants de Gaza et de Cisjordanie, a précisé le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), soulignant que les organisations humanitaires n'avaient plus les ressources nécessaires pour «répondre de façon adéquate aux besoins des Palestiniens vulnérables».

«Pour assurer que les partenaires puissent répondre (aux besoins), il est critique que des fonds soient reçus dans les délais via cet appel», a insisté le bureau onusien, notant que le financement de l'aide pour Gaza et la Cisjordanie en 2023 avait été un «défi».

Le plan humanitaire de l'ONU pour les deux territoires pour 2023 était chiffré à 502 millions de dollars pour aider 2,1 millions d'habitants, mais il est financé actuellement à moins de 50%. Alors que près de 60% des foyers de Gaza étaient considérés comme en situation d'insécurité alimentaire avant le début de ces nouvelles hostilités.

«Plus accès à l'eau potable»

Selon OCHA, plus de 423'000 Palestiniens ont été déplacés ces derniers jours dans la bande de Gaza en état de siège et pilonnée par l'armée israélienne en riposte à l'attaque massive du Hamas en Israël. L'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, qui opère notamment des écoles dans la bande de Gaza, accueille environ 64% de ces déplacés dans 102 de ses établissements.

«L'unique centrale électrique de la bande de Gaza s'est trouvée à court de carburant et a cessé de fonctionner, coupant la seule source d'électricité de la bande de Gaza», et «la plupart des habitants de la bande de Gaza n'ont plus accès à l'eau potable», a ajouté OCHA, notant qu'un réservoir d'eau et une usine de désalinisation avaient été touchés par des frappes aériennes.

«L'Unicef a indiqué que certains ont commencé à boire de l'eau de mer, très salée, et contaminée par 120'000 m3 d'eaux usées non traitées chaque jour», ajoute le communiqué. «Les établissements de santé sont débordés, les stocks médicaux sont réduits et l'accès aux hôpitaux et aux soins médicaux est entravé par les hostilités et les routes endommagées».

L'ONU s'inquiète notamment pour 50'000 femmes enceintes dans la bande de Gaza sans accès aux soins, dont environ 5500 devant accoucher dans le mois qui vient. «Bien que l'attention se concentre sur Gaza, la situation en Cisjordanie reste tendue», note OCHA, évoquant là aussi des déplacements de populations.

