Les points forts du jour

ETUDES: Deux études sur la diversité microbienne sont publiées ce jour par l'EPFL. Pendant plus de cinq ans, une équipe dirigée par la Haute Ecole lausannoise a collecté et analysé des échantillons de 170 ruisseaux glaciaires. L'objectif du projet est de documenter ces organismes vivants avant qu'ils ne disparaissent en même temps que les glaciers.

SKI: Les stations de ski en Suisse s'apprêtent à enregistrer une nouvelle journée de grande affluence, dans le prolongement des records annoncés pour Noël et Nouvel An. Les récentes indications donnent le sourire aux offices de tourisme et aux hôteliers. Des chiffres de fréquentation détaillés seront publiés demain vendredi.

HOCKEY: Le Championnat de Suisse de hockey sur glace de National League reprend ses droits jeudi, après l'interruption due à la Coupe Spengler. Fribourg-Gottéron, qui a remporté ce prestigieux trophée davosien, est au repos ce jour, ce qui tombe bien pour l'équipe. Un intéressant «derby romand» est agendé en revanche entre Genève-Servette et Bienne aux Vernets, tandis que Lausanne accueille Kloten.

Vu dans la presse

ECONOMIE: L'économie suisse devrait continuer de croître en 2025. «Nous tablons sur une croissance de 1,2%», a déclaré Nannette Hechler-Fayd'herbe au Blick. La responsable des placements de la banque privée genevoise Lombard Odier a en outre exclu pour l'instant un retour aux taux d'intérêt négatifs.

La Banque nationale suisse (BNS) s'est jusqu'à présent concentrée sur la politique des taux d'intérêt et préfère intervenir sur le marché des devises plutôt que d'appliquer des taux d'intérêt négatifs. Ce n'est que lorsque les taux d'intérêt de la zone euro ou de la zone dollar tendront vers zéro que cet instrument pourrait redevenir pertinent, a poursuivi l'experte.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024): Un Airbus A350-900 de Japan Airlines percute un petit avion des garde-côtes lors de son atterrissage à l'aéroport de Tokyo et prend feu. Les 379 occupants de l'avion sont évacués, 17 ont été blessés. En revanche, cinq des six occupants du second appareil, un Bombardier Dash-8, perdent la vie dans l'accident.

- Il y a 5 ans (2020): Accord de coalition entre le conservateur et les Verts en Autriche.

- Il y a 10 ans (2015): Décès du chanteur français Michel Delpech ("Pour un flirt avec toi"). Il était né en 1946.

- Il y a 140 ans (1884): Naissance de l'acteur allemand Emil Jannings ("L'ange bleu» 1930). Il fut le premier lauréat de l'Oscar du meilleur acteur et compte parmi les comédiens les plus marquants de l'ère du cinéma muet. Il était né en 1884 à Rorschach (SG)

Le dicton du jour

«Rosée à la Chandeleur, Hiver à sa dernière heure»