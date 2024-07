blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Des cas de harcèlement sexuel, de discrimination raciale et de discrimination fondée sur l'âge auraient eu lieu au WEF à Davos (GR). Ces accusations ont été rendues publiques par le journal américain Wall Street Journal. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

INTEMPERIES: L'armée suisse déploie mercredi des troupes à Saas-Grund (VS) dont une zone a été ensevelie ce week-end par une lave torrentielle. Ils auront notamment pour tâche de travailler sur la partie nord du Triftbach, la rivière qui en sortant de son lit à amasser sur son passage arbres, rochers et boue, selon le président du village haut-valaisan Bruno Ruppen.

Au Tessin, les communes du Val Bavona et de Lavizarra, touchées par les intempéries, vont s'adresser aux habitants de Suisse lors d'une conférence de presse. Pour faire face aux dégâts, elles ont besoin de l'aide de la population.

JUSTICE: Le procès en appel des six policiers lausannois, acquittés en première instance dans l'affaire de la mort de Mike Ben Peter, touche à sa fin mercredi. Cette troisième et dernière journée d'audience sera consacrée aux plaidoiries de l'avocat de la famille de la victime et aux six avocats de la défense ainsi qu'au réquisitoire du Ministère public. Le verdict, lui, est attendu lundi prochain après-midi.

FRANCE: Une audience se tient mercredi au tribunal correctionnel de Paris pour déterminer si Jean-Marie Le Pen est apte à assister à son procès pour détournement de fonds publics européens, prévu à partir du 30 septembre. Depuis février, M. Le Pen, 95 ans, fait l'objet d'un mandat de protection future, une disposition civile, comparable à une tutelle. Elle fait de ses trois enfants – Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen – ses mandataires, leur permettant de réaliser divers actes au nom de leur père, seules ou de concert. Selon plusieurs de ses proches, Jean-Marie Le Pen a vu sa santé largement décliner depuis un accident cardiaque survenu en avril 2023.

Vu dans la presse

FORUM ECONOMIQUE MONDIAL: Des cas de harcèlement sexuel, de discrimination raciale et de discrimination fondée sur l'âge auraient eu lieu au WEF à Davos (GR). Ces accusations ont été rendues publiques par le journal américain Wall Street Journal. Plusieurs médias suisses en ont fait état.

L'article du média américain se base sur les déclarations de plus de 80 collaborateurs actuels et anciens du WEF. Le WEF a rejeté ces accusations avec véhémence. L'organisation, la culture et les collègues, y compris le fondateur, ont été présentés de manière complètement erronée, a notamment écrit la Südostschweiz, citant une prise de position du WEF suite à l'article du Wall Street Journal.

SANTE: Les traitements à base de psychédéliques autorisés par la Confédération ont fortement augmenté en Suisse. L'année dernière, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a autorisé 500 traitements, rapporte Tamedia. En 2016, il y avait douze autorisations exceptionnelles pour des traitements avec des psychédéliques. En cause, le fait que la recherche a acquis en peu de temps beaucoup de connaissances sur les effets des substances, a déclaré à Tamedia le directeur médical des services psychiatriques de Thurgovie, Rainer Krähenmann.

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 03.07.2024

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): Décès du résistant français Léon Gautier, dernier survivant français du Débarquement de Normandie et du Commando Kieffer. Il avait 100 ans.

- Il y a 75 ans (1939): Naissance de l'humoriste et comédien français Roland Magdane.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance du chanteur français Michel Polnareff ("Love me, please love me», «Lettre à France», «Goodbye Marilou").

- Il y a 140 ans (1883): Publication du premier indice boursier des Etats-Unis, le Dow Jones Railroad Average développé par Charles Dow.

- Il y a 150 ans (1874): Le zoo de Bâle ouvre ses portes. Fondé à l'initiative de la Société ornithologique de Bâle, c'est le plus ancien zoo de Suisse.

Le dicton du jour

A Saint-Anatole, confitures dans la casserole!

ro, ats