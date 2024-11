Après le «non» à l'extension autoroutière, une taxe pour les cyclistes?

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Après le «non» dimanche des Suisses à l'extension des autoroutes, l'Office fédéral des routes (OFROU) examine l'introduction d'une redevance pour les cyclistes.

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT: La pétition «Pour le maintien du financement de la Suisse à l'UNRWA», munie de plus de 15'000 signatures, doit être remise à la Chancellerie fédérale jeudi à Berne. Elle demande le déblocage immédiat des 10 millions de francs retenus pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Le Conseil national avait soutenu en septembre une proposition pour suspendre les contributions à l'organisation. Le Conseil des Etats devait se prononcer en décembre, mais la commission préparatoire a reporté sa discussion souhaitant d'abord mener des auditions.

MUNITIONS: La population de Mitholz, dans le canton de Berne, sera informée jeudi sur l'avancement du projet d'évacuation de l'ancien dépôt de munitions. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fera également le point sur les prochaines étapes et sur le calendrier des procédures d'approbation.

Construit lors de la seconde guerre mondiale dans la montagne, le dépôt a explosé en 1947, détruisant une centaine de maisons et faisant neuf morts. Il reste encore plusieurs centaines de tonnes de munitions dans la caverne effondrée.

POLITIQUE FAMILIALE: Une large alliance présente jeudi une initiative pour un congé familial. Le texte a pour but d'encourager l'activité professionnelle, de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de favoriser la cohésion entre toutes les générations. Les conditions-cadres pour les familles doivent être améliorées pour atteindre ces objectifs, estime l'alliance.

FRANCE: Le procès des viols de Mazan, en France, entre dans sa dernière phase jeudi, après trois mois de débats et avant le jugement prévu au plus tard le 20 décembre. Les plaidoiries des avocats des 51 prévenus qui ont débuté mercredi après-midi vont continuer à se succéder. Les défenseurs, dont les stratégies diffèrent – de la reconnaissance des faits au déni – devront plaider face à des réquisitoires dont les peines vont de quatre à 20 ans de prison, cette dernière peine maximale étant requise contre l'ex-mari. Certains coaccusés, des habitués ou un récidiviste, risquent jusqu'à 16 ou 17 ans de réclusion.

FOOTBALL: La quatrième journée de Conference League de football mettra aux prises jeudi à 18h45 le FC Saint-Gall aux Serbes de Backa Topola. Les Brodeurs espèrent enchaîner une nouvelle victoire après avoir acquis leur premier succès dans la compétition avant la trêve internationale (2-1 contre Larne, en Irlande du Nord). De son côté, le FC Lugano accueille la formation belge de La Gantoise à 21h00 à Thoune. Les Bianconeri vont essayer de se relancer, trois semaines après une défaite concédée en Serbie, contre Backa Topola (4-1).

Vu dans la presse

TRAFIC: Après le «non» dimanche des Suisses à l'extension des autoroutes, l'Office fédéral des routes (OFROU) examine l'introduction d'une redevance pour les cyclistes, indique jeudi le journal Blick. L'objectif est d'élaborer des modèles pour un financement des infrastructures cyclables selon le principe du pollueur-payeur.

Interrogé par le journal, un porte-parole de l'OFROU n'a pas précisé sous quelle forme une taxe sur les vélos serait réalisable, le projet n'ayant été lancé que récemment. «Une telle étude conduit à dresser les automobilistes contre les cyclistes», déclare dans le journal le président de Pro Velo Matthias Aebischer. Il demande l'arrêt du projet.

SUISSE-UE: Le Département fédéral de justice et police (DFJP), dirigé par Beat Jans, va s'occuper de l'initiative «boussole», qui vise à instaurer le référendum obligatoire pour les traités de droit international, a confirmé dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund, le Tages-Anzeiger de jeudi la Chancellerie fédérale.

Selon les journaux, ni M. Jans et ni le ministre des affaires étrangères Igazio Cassis ne voulaient s'occuper du dossier. Le Conseil fédéral estime que le texte, lancé le 30 septembre, va trop loin. Il exige une politique économique extérieure de la Suisse autonome, des votes automatiques pour les traités internationaux importants et l'interdiction des accords-cadres.

SANTÉ: Les permanences médicales offrant un service d'urgence rencontrent de graves difficultés financières à la suite de deux décisions en été du Tribunal fédéral (TF) interdisant de facturer des taxes d'urgences, rapportent jeudi Le Temps, Le Courrier et la Tribune de Genève. Le TF permet désormais aux assureurs maladie de cesser de payer les taxes d'urgences facturées lors de consultations pressantes.

Certaines caisses exigent de surcroît une rétrocession des montants encaissés ces cinq dernières années. Helsana a ainsi demandé le remboursement de plus de 327'000 francs à un centre d'urgence romand. Les quelque 80 pédiatres qui assurent les gardes dans les centres médicaux hors des Hôpitaux universitaires de Genève menacent de ne plus travailler à partir du 21 décembre. Ils ont lancé un préavis de grève.

TRANSPORT: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) sont confrontés à une hausse massive des coûts de l'extension du réseau ferroviaire d'ici à 2035, rapporte jeudi la Neue Zürcher Zeitung. L'Office fédéral des transports (OFT) prévoit 8,5 milliards de francs supplémentaires, a confirmé dans le journal un porte-parole. Il pointe du doigt les importantes extensions, comme les transformations de gares, les nouvelles voies et les places de stationnement.

Les coûts supplémentaires des trains à deux étages FV Dosto pour le trafic grandes lignes ne sont pas inclus dans les 8,5 milliards. De plus, 5,5 milliards de francs supplémentaires sont à prévoir, notamment en raison de projets tels que le tunnel de Brütten, ajoute la NZZ.

NUCLÉAIRE IRANIEN: Les discussions vendredi entre l'Iran, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni portant sur le programme nucléaire iranien auront lieu à Genève, révèle jeudi Le Temps. Ces trois pays européens font partie des six Etats qui avaient négocié l'accord sur le programme nucléaire iranien (JCPOA), conclu en 2015 à Vienne et dont s'étaient retirés les Etats-Unis en 2018, sous la présidence de Donald Trump. Des échanges sur la situation régionale et internationale, y compris les questions de la Palestine et du Liban, sont également aux menus des discussions à Genève.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): la Confédération autorise pour la première fois des tirs préventifs de loups à grande échelle. L'Office fédéral de l'environnement a validé l'abattage de douze meutes de loups au total dans les cantons du Valais, de Vaud, des Grisons, du Tessin et de St-Gall.

- Il y a 30 ans (1994): la Norvège refuse pour la deuxième fois depuis 1972 d'adhérer à l'Union européenne lors d'un référendum.

- Il y a 30 ans (1994): le tueur en série américain Jeffrey Dahmer est tué par un codétenu dans une prison du Wisconsin. Surnommé le «cannibale de Milwaukee», il purgeait une peine de réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de 17 jeunes gens. Il était né en 1960.

- Il y a 50 ans (1974): la Suisse ratifie la convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'ex-agent du Mossad et essayiste israélien Victor Ostrovsky, auteur de plusieurs ouvrages consacrés principalement au Mossad.

- Il y a 75 ans (1949): naissance du styliste français Jean-Charles de Castelbajac.

- Il y a 80 ans (1944): naissance de l'écrivaine américaine Rita Mae Brown ("Molly Mélo», «Coupes de griffes").

Le dicton du jour

«À Saint-Sosthène, il y a des chrysanthèmes».

