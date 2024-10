blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

DÉFENSE: L'armée suisse présente jeudi son étude sur la discrimination et la violence sexualisée. Depuis 2023, le commandement de l'armée applique une stratégie de tolérance zéro. L'étude, commandée dans ce cadre, montre toutefois qu'il faut en faire davantage. Des mesures concrètes doivent être présentées pour renforcer la protection des militaires et intensifier le changement de culture amorcé au sein de l’armée.

AIDE HUMANITAIRE: Les délégués à la conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, réunis à Genève, discutent jeudi des projets de résolution. Des technologies aux désastres en passant par des approches locales, l'objectif est d'atteindre un consensus au dernier jour de la réunion.

UE: Le président du Conseil européen Charles Michel est à Genève à partir de jeudi. Il doit notamment s'exprimer vendredi dans un discours à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

THÉÂTRE: Le grand prix suisse des arts de la scène, l'Anneau Hans Reinhart, est remis jeudi à Zoug à Lilo Baur. Après une carrière de comédienne, la metteuse en scène argovienne monte depuis plusieurs années des pièces et des opéras, principalement sur les scènes parisiennes et romandes.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 31 octobre, c'est aujourd'hui la journée mondiale des villes. À l'heure actuelle, 55% de la population mondiale vit en ville. Le taux d'urbanisation devrait avoisiner les 70% en 2050. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

CÉLÉBRITÉ: La chanteuse américaine Katy Perry a sillonné le canton de Genève pour célébrer ses 40 ans, révèlent jeudi la Tribune de Genève et 24 Heures. Figuraient notamment au programme des célébrations un dîner au Grand Théâtre le 24 octobre avec récital de piano, une visite de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et un repas suisse traditionnel aux Pâquis avec röstis, fondues au fromage et au chocolat et concert de yodel en fond sonore.

Des dizaines d'invités étaient présents, dont le patron d'Amazon Jeff Bezos et l'actrice Cameron Diaz, ainsi que le fiancé de Katy Perry, l'acteur Orlando Bloom. Ils ont ensuite pris le train de luxe Venise Simplon-Orient-Express, au départ de Genève pour poursuivre les festivités dans d'autres villes d'Europe.

BLANCHIMENT: L'ambassadeur des Etats-Unis en Suisse Scott Miller accuse la Suisse de ne pas en faire suffisamment contre l'utilisation abusive de son cadre juridique pour des activités financières illégales, rapportent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Il exige que Berne s'engage davantage pour renforcer la loi sur le blanchiment d'argent. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis ont sanctionné plus de deux douzaines d'entreprises et de personnes suisses, accusées par Washington de gérer des avoirs russes ou de collaborer avec Moscou.

ROMANDIE: Les Suisses s'opposent à fusionner tous les cantons romands pour créer une grande région, indique jeudi Le Temps, relayant un sondage MIS Trend. 47% des sondés rejettent cette proposition, contre 36% qui y sont favorables et 17% qui n'ont pas d'avis. En 2009, le rejet atteignait 60% et les avis favorables 39%.

Dans l'enquête menée en 2024 auprès de 590 Romands, 620 Alémaniques et 206 Tessinois représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,6%, les hommes (53%) écartent plus fortement l'idée d'une région romande unique que les femmes (42%). La part des sans réponse est aussi plus élevée chez les femmes (21%) que chez les hommes (13%). En cas de fusion des cantons romands, Lausanne (41%) aurait les faveurs pour en devenir la capitale devant Genève (30%).

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999): un Boeing 767 d'Egypt Air s'écrase sur la côte est des Etats-Unis. Deux cent dix-sept personnes perdent la vie. Le crash pourrait avoir été causé par le suicide du copilote.

- Il y a 40 ans (1984): la première ministre indienne Indira Gandhi est tuée à New Delhi par ses deux gardes du corps sikhs qui vengent ainsi l'assaut de l'armée indienne contre un temple, lieu sacré des Sikhs.

- Il y a 60 ans (1964): naissance du footballeur néerlandais Marco van Basten, trois fois lauréat du Ballon d'or en 1988, 1989 et 1992.

- Il y a 75 ans (1949): décès de l'écrivain français Edouard Dujardin ("Les lauriers sont coupés"). Il est considéré comme l'inventeur du monologue intérieur. Il était né en 1861.

- Il y a 80 ans (1944): arrestation du médecin français Marcel Petiot, tueur en série qui dépeçait et brûlait ses victimes dans un hôtel parisien durant la seconde guerre mondiale. Il fut reconnu coupable de 24 assassinats et exécuté en 1946.

Le dicton du jour

«À la Saint-Quentin, la chaleur a sa fin».

