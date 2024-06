Une biologiste: «La grippe aviaire va devenir pandémique chez l'homme»

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

«C'est une évidence» que la grippe aviaire va devenir pandémique chez l'homme, avertit Ana Rita Gonçalves, docteure en biologie et responsable du Centre national de référence de l'influenza. (image d'illustration) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

ASILE: Le Conseil national débat lundi du sort des requérants d'asile érythréens déboutés et vivant en Suisse. Une motion PLR du Conseil des Etats veut les renvoyer dans un pays tiers. Pour le faire, le Conseil fédéral doit trouver un Etat partenaire afin de conclure un accord de transit. La commission compétente soutient le projet, mais le résultat s'annonce serré.

SUISSE – UE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) présente lundi deux rapports sur les relations entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Le premier concerne la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes entre Berne et Bruxelles. Le second porte sur l'exécution de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir.

GENEVE: Le procès de quatre membres de la richissime famille indienne Hinduja, tous accusés d'avoir exploité leur personnel de maison travaillant dans leur propriété genevoise, reprend lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève. La journée devrait être consacrée à l'interrogatoire des prévenus. La question est de savoir si ceux-ci se présenteront à l'audience. En début d'année, les débats avaient été ajournés, car deux accusés et deux avocats manquaient à l'appel.

FRANCE: Une nouvelle campagne électorale éclair démarre lundi en France pour les élections législatives anticipées, annoncées dimanche soir par le président français Emmanuel Macron après la victoire historique de l'extrême droite aux européennes.

Ce coup de poker plonge le pays dans un profond flou politique. Le premier tour des législatives est prévu le 30 juin et le second le 7 juillet, juste avant les jeux Olympiques de Paris (26 juillet – 11 août).

Vu dans la presse

SANTÉ: Alors que virus H5N2 de la grippe aviaire a fait sa première victime humaine au Mexique, «c'est une évidence» que la grippe aviaire va devenir pandémique chez l'homme, avertit Ana Rita Gonçalves, docteure en biologie et responsable du Centre national de référence de l'influenza (CRNI), dans Le Courrier et La Liberté de lundi.

«La question n'est pas de savoir si un tel événement se produira, mais quand», ajoute-t-elle, soulignant que «cela pourrait se produire demain ou dans cinq siècles». Mais la prochaine pandémie ne sera pas nécessairement causée par le H5N1, précise-t-elle.

ÉNERGIE: Le ministre de l'énergie Albert Rösti veut supprimer l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse dans le contre-projet à l'initiative «Stop au blackout» qu'il entend présenter bientôt au Conseil fédéral, affirme lundi le Blick, citant plusieurs sources proches du dossier. L'initiative, portée par des politiciens de l'UDC, du PLR et du Centre, demande un approvisionnement en électricité sûr et climatiquement neutre.

Le texte précise que toutes les formes de production électrique respectant l'environnement et le climat doivent être autorisées, dont le nucléaire. L'interdiction de construire de nouvelles centrales atomiques a été plébiscitée par les Suisses en 2017.

UKRAINE: Les autorités américaines ont retiré un agent fiduciaire suisse et ses deux fils de la liste des sanctions prises après l'attaque russe contre l'Ukraine, écrit lundi la Neue Zürcher Zeitung.

Notamment accusés de blanchiment d'argent, les trois hommes s'étaient retrouvés sur la liste américaine en novembre 2022 pour avoir collaboré avec l'entrepreneur russe Suleiman Kerimov. Ils ont été retirés de la liste au début juin. Les autorités américaines n'ont pas expliqué leur décision. L'agent fiduciaire était le premier Suisse à figurer sur cette liste de sanctions introduite par les Etats-Unis en 1950.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023): mort en prison du terroriste américain Theodore J. Kaczynski, surnommé «Unabomber», à l'âge de 81 ans. De 1978 à 1995, ce mathématicien brillant avait terrorisé le pays en envoyant seize bombes, dissimulées dans des colis postaux, à diverses personnes et entreprises, faisant trois morts et 23 blessés.

- Il y a 20 ans (2004): décès du musicien américain Ray Charles à l'âge de 73 ans. Le père de la «soul music» noire américaine laisse des «tubes» comme «I got a woman» (1954), «What'd I say» (1959), «Georgia on my mind» (1960), «Hit the road Jack» ou «I can't stop loving you» (1961). Il a vendu au total 90 millions de disques.

- Il y a 25 ans (1999): l'OTAN met fin à ses opérations aériennes sur des cibles en Yougoslavie.

- Il y a 30 ans (1994): décès de l'artiste conceptuel américain Edward Kienholz, l'un des principaux artistes néo-dadaïstes. Il était né le 23 octobre 1927.

- Il y a 60 ans (1964): naissance de l'acteur vaudois Vincent Perez ("Cyrano de Bergerac», «Seul dans Berlin"), fondateur et président des Rencontres du 7e art à Lausanne.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur et fantaisiste français François Morel.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'ancien footballeur et entraîneur italien Carlo Ancelotti, actuel entraîneur du Real Madrid. Il a remporté cinq fois la Ligue des champions en tant qu'entraîneur.

- Il y a 75 ans (1949): décès de l'écrivaine norvégienne Sigrid Undset, lauréate du prix Nobel de littérature. Elle était née le 20 mai 1882.

- Il y a 80 ans (1944): des troupes nazies massacrent 643 personnes dans le village français d'Oradour-sur-Glane, en France, le plus grand massacre de civils d'Europe occidentale. Seuls 35 habitants ont survécu.

- Il y a 100 ans (1924): un groupe fasciste enlève et tue le député socialiste italien Giacomo Matteotti, critique de Benito Mussolini.

Le dicton du jour

«Juin, juillet, en fraîcheur, en août, orages et chaleurs».

ro, ats