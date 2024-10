Une famille chinoise aux premières loges pour espionner les tests du F-35

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

ECONOMIE: Le prix Nobel d'économie sera décerné ce lundi à Stockholm, fermant le bal des différents prix Nobel. L'an dernier, c'est l'Américaine Claudia Goldin qui avait été récompensée pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes sur le marché de l'emploi et de leurs revenus.

DÉCHETS: Une seconde vie pour des appareils électriques délaissés depuis longtemps: la septième édition de l’International E-Waste Day (Journée internationale des déchets électroniques) se tient lundi. La journée est placée sous le signe du flux de déchets connaissant la croissance la plus rapide au monde: les déchets électroniques. Même si les Suisses sont régulièrement considérés comme les champions du monde du recyclage, notre pays a aussi du retard à rattraper, notamment pour ce qui est des appareils électriques et électroniques.

FOOTBALL: La soirée de lundi en Ligue des nations offre deux affiches alléchantes. Dans le groupe 2, la Belgique accueille la France à Bruxelles et tentera de prendre sa revanche sur les Bleus, vainqueurs du match aller en septembre (2-0). Les Pays-Bas se déplacent quant à eux à Munich pour défier l'Allemagne. Les deux nations s'étaient quittées sur un match nul lors de la dernière trêve internationale (2-2).

Vu dans la presse

ESPIONNAGE: C'est par hasard que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) s'est intéressé à un hôtel situé près d'une importante base aérienne suisse et qui était depuis longtemps en possession de Chinois. Le SRC a soupçonné un cas d'espionnage, apprend-on dans des journaux alémaniques de Tamedia.

La famille chinoise aurait pu suivre de près des tests de l'avion de combat F-35 à Meiringen (BE). Lors d'un contrôle d'identité, il s'est avéré que la mère, le père et le fils se trouvaient illégalement en Suisse. Aucune preuve d'espionnage n'a certes été trouvée, mais la famille a définitivement quitté la Suisse suite à la pression des autorités.

CASSE-MALADIE: Une caisse maladie sur quatre n'a pas assez de réserves, bien qu'elle y soit obligée par la loi, selon les journaux de CH Media, qui se réfèrent aux chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFSP). Le taux de solvabilité légal est donc de 100%. Or 11 assureurs maladie sur 44 ne remplissaient pas ces exigences début 2024.

Dans l'article de presse, l'OFSP a reconnu que ces chiffres étaient légèrement supérieurs à la moyenne à long terme, mais a souligné que les caisses concernées étaient surveillées de près. Même l'une des plus grandes caisses de Suisse, la CSS, présente un taux de solvabilité de seulement 84%.

PROTECTION DE L'ENFANCE: Les moyens manquent dans la protection de l’enfance dans plusieurs cantons romands, alerte le Syndicat des services publics. Les lieux d’accueil en foyer et en ambulatoire sont saturés et le personnel à bout de souffle, lit-on dans Le Courrier. Face au manque de place et de personnel dans les foyers, des enfants sont hébergés à l’hôpital, une alternative décriée par les professionnels.

Dans le canton de Vaud, les hospitalisations sociales ont quasiment doublé entre 2020 et 2023 pour atteindre 104 enfants l’année dernière. A Genève, elles ont concerné 91 enfants en 2022, 94 en 2023 et 99 en 2024. A Fribourg, le personnel de la protection de l’enfance faisait grève l’année dernière.

CRYPTOMONNAIE: Pascal Gauthier, président et directeur général de la licorne française Ledger, estime que la Suisse et l’Union européenne ont raté le virage des cryptomonnaies par leur approche réglementaire trop stricte, explique-t-il au Temps. La Suisse s’est rapidement positionnée sur le sujet, avec une réglementation ouverte.

«Cela a permis à de belles entreprises comme Bitcoin Suisse de voir le jour, et de favoriser l’émergence d’un écosystème dynamique. Mais ce qui est quand même surprenant, c’est que le pays semble avoir fait un virage à 180 degrés, en procédant ces dernières années à un tour de vis réglementaire, souligne-t-il. L’autorité de surveillance des marchés financiers, la Finma, a notamment mis du temps à approuver certaines licences. Un tel changement dans l’approche réglementaire, c’est mauvais pour l’innovation,» selon lui tout en soulignant que «l’Union européenne a fait encore pire en matière de réglementation des cryptomonnaies».

SOCIÉTÉ: L'aversion des jeunes pour les personnes d'origine, de religion et d'orientation sexuelle différentes a augmenté. C'est ce que montrent les résultats d'une enquête représentative menée par les Universités de Zurich et de Fribourg ainsi que par la Haute école de sciences appliquées de Zurich, lit-on dans la Südostschweiz.

Selon les chercheurs, les causes pourraient être les séquelles de la pandémie, les incertitudes économiques et les discours politiques. La députée Vert'libérale grisonne Géraldine Danuser a demandé au gouvernement de prendre des mesures de prévention.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2004): Décès du publicitaire vaudois Claude Marti, considéré comme l'un des pionniers de la communication politique» en France. Il a notamment conseillé le socialiste Michel Rocard, puis le président François Mitterrand.

- Il y a 30 ans (1994): Le prix Nobel de la paix est décerné au ministre israélien des Affaires étrangères Shimon Peres, au Premier ministre Yitzhak Rabin et au dirigeant palestinien Yasser Arafat.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'athlète obwaldien Viktor Röthlin, spécialiste des courses de fond. Il a notamment été champion d'Europe de marathon en 2010 à Barcelone.

- Il y a 60 ans (1964): Le prix Nobel de la paix est décerné à Martin Luther King.

- Il y a 75 ans (1949): Naissance du styliste américain Ralph Lauren.

- Il y a 80 ans (1944): Naissance de l'acteur allemand Udo Kier. Il a joué dans plus de 200 films européens et américains, notamment de Rainer Werner Fassbiner, Lars von Trier, Gus van Sant ou Dario Argento.

- Il y a 80 ans (1944): Le maréchal allemand Erwin Rommel se suicide après avoir été placé par Adolf Hitler devant l'alternative d'être jugé par le «tribunal du peuple» nazi pour son implication dans l'attentat du 20 juillet ou de se donner la mort.

Le dicton du jour

Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.

