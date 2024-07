blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les Allemands sont de plus en plus nombreux à fréquenter les magasins de tabac en Suisse en raison de l'interdiction de vente de snus dans l'Union européenne. (image d'illustration) KEYSTONE

Les points forts du jour

ACCIDENT DE CHANTIER: Une cérémonie en mémoire des victimes de l'effondrement vendredi d'un échafaudage à Prilly (VD) est prévue lundi à 09h00 sur le parvis de la Vaudoise Arena. L'accident avait fait trois morts et huit blessés. Les causes de l'effondrement de la structure sur une hauteur de 60 mètres, dressée contre la façade nord d'une tour en construction, ne sont pas encore connues. Selon plusieurs témoins et ouvriers, un monte-charge se serait décroché, entraînant l'échafaudage dans sa chute.

ÉTATS-UNIS: Les républicains américains se réunissent de lundi à jeudi à Milwaukee pour leur grande convention, qui doit déboucher sur l'intronisation officielle de l'ex-président américain Donald Trump comme leur candidat à la présidentielle de novembre. Le grand raout s'annonçait déjà comme un événement à la gloire du milliardaire de 78 ans, avant qu'il ne soit blessé à l'oreille et évacué après plusieurs tirs lors d'une réunion électorale en Pennsylvanie samedi.

Malgré l'attaque, M. Trump, qui est arrivé dimanche à Milwaukee, a promis de s'en tenir au programme. «Je ne peux pas permettre à un 'tireur' ou à un assassin potentiel d'imposer un changement de programme ou quoi que ce soit».

RWANDA: Quelque 9 millions de Rwandais sont appelés aux urnes lundi pour des élections législatives et présidentielle promises au tout-puissant président Paul Kagame, 66 ans, qui dirige le pays depuis la fin du génocide des Tutsi en 1994, et son parti le Front patriotique rwandais (FPR). La présidentielle oppose les trois mêmes candidats qu'en 2017, quand le chef de l'Etat sortant l'avait emporté avec 98,79% des voix face au chef du seul parti d'opposition autorisé Frank Habineza (0,48%) et à l'indépendant Philippe Mpayimana (0,73%). Les résultats définitifs doivent être proclamés le 27 juillet.

TENNIS: Le Suisse Leandro Riedi ouvre lundi à 10h30 le tournoi de tennis ATP 250 de Gstaad (BE). Le Zurichois de 22 ans, finaliste de l'Open de France junior en 2020 et pointant actuellement au 134e rang mondial, doit affronter le Français Grégoire Barrère (ATP 131). Le tenant du titre, l'Argentin Pedro Cachin, entrera en lice mardi, tout comme les Suisses Stan Wawrinka et Dominic Stricker.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 15 juillet, c'est aujourd'hui la journée mondiale des compétences des jeunes. Elle vise à relever l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi, le travail décent et l'esprit d'entreprise. Toutes les informations sur le site de l'ONU.

Vu dans la presse

TABAC: Les Allemands sont de plus en plus nombreux à fréquenter les magasins de tabac en Suisse en raison de l'interdiction de vente de snus dans l'Union européenne (UE), écrit lundi le Blick sur la base d'un reportage du journal allemand Südkurier. Ils peuvent, certes, en acheter sur Internet, mais avec une taxe de 6%, la Suisse est plus avantageuse que d'autres pays comme la Norvège.

ÉNERGIE: L'autorisation de déconnexion partielle des panneaux solaires privés pour éviter une saturation du réseau électrique prévue par la loi sur l'électricité suscite des inquiétudes dans le secteur électrique, rapportent lundi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger.

Les représentants de la branche saluent cette approche sur le principe, mais la contestent dans les détails, notamment l'absence de rémunération pour les propriétaires des installations déconnectées. Les fournisseurs d'énergie se montrent particulièrement critiques sur ce point, même si la perte de rendement ne devrait pas être trop importante. Le Conseil fédéral devrait adopter une ordonnance à la fin de l'automne.

BANQUES: Depuis la reprise de Credit Suisse par UBS, Raiffeisen a observé une hausse de la demande relative aux prestations de la banque du côté des firmes, indique le directeur général de la coopérative bancaire, Heinz Huber, dans Le Temps de lundi. «Nous voulons croître dans ce secteur, car il constitue une opportunité». Une entreprise sur trois en Suisse a déjà une relation commerciale avec Raiffeisen, relève M. Huber. «C'est une bonne base». Raiffeisen gagne désormais 1 franc sur 5 avec les affaires liées à la clientèle entreprises, ajoute-t-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2014): le Parlement européen élit le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, poste qu'il occupera jusqu'en 2019.

- Il y a 50 ans (1974): coup d'Etat militaire à Chypre: l'archevêque Makarios, président de la République de Chypre, est renversé par la junte au pouvoir en Grèce. En réaction, les troupes turques occupent la partie nord de l'île le 20 juillet.

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur et réalisateur français Vincent Lindon ("La moustache», «La loi du marché").

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'acteur et humoriste français Patrick Timsit ("Un Indien dans la ville», «Stars 80").

- Il y a 65 ans (1959): décès du compositeur et chef d'orchestre genevois Ernest Bloch ("Schelomo").

- Il y a 75 ans (1949): naissance de l'écrivain américain Richard Russo, qui a reçu le prix Pulitzer en 2002 pour son roman «Le déclin de l'empire Whiting» et une nomination aux Emmy Awards pour son adaptation en série télévisée.

- Il y a 120 ans (1904): décès de l'écrivain et dramaturge russe Anton Tchekhov ("La mouette», «Les trois sœurs», «La cerisaie», «Oncle Vania"). Il était né en 1860.

Le dicton du jour

«Juillet sans orage, famine au village».

