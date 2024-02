Hausse de la TVA: pour éviter les abus, Monsieur Prix veille au grain

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Les points forts du jour

PRIX: Dans un contexte de hausse du coût de la vie persistant, M. Prix dresse lundi le bilan de son activité en 2023 ainsi que les perspectives pour l'année en cours. Stefan Meierhans a déjà fait état pour 2023 d'un nombre record de plaintes depuis 2012. Les prix des transports publics et l'augmentation des tarifs postaux ont été en particulier dans son viseur l'année dernière.

Parmi les priorités pour 2024 figure d'ores et déjà la TVA, qui a augmenté au 1er janvier. Depuis janvier, un calculateur en ligne est disponible sur le site du Surveillant des prix, dans le but de prévenir les hausses de prix cachées.

RAIL 2050: Au premier jour de la session parlementaire de printemps, le Conseil national débat lundi de la stratégie «Rail 2050», qui prévoit notamment 1,3 milliard de francs pour un tunnel ferroviaire entre Morges (VD) et Perroy (VD). Cet aménagement doit décharger la ligne Genève-Lausanne.

En commission, cette enveloppe n'a pas été contestée. En revanche, une rallonge proposée par le Conseil des Etats de 100 millions pour corriger les effets négatifs de l'horaire 2025 en Suisse romande n'a été soutenue que par 12 voix contre 9 et deux abstentions. Le plénum tranchera.

DROITS HUMAINS: Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunit à partir de lundi pour six semaines à Genève. Le secrétaire général de l'ONU António Guterres et le conseiller fédéral Ignazio Cassis doivent s'exprimer à l'ouverture. Le Proche-Orient et l'Ukraine seront notamment au centre des discussions.

COMMERCE: Les 164 membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se retrouvent de lundi à jeudi au moins à Abou Dhabi pour une réunion ministérielle qui doit avancer sur la réforme de l'institution. Le conseiller fédéral Guy Parmelin s'exprimera par vidéo. La délégation suisse est emmenée par la secrétaire d'Etat Helene Budliger Artieda, une première pour elle.

Vu dans la presse:

PROSTITUTION: La Suisse fait partie des pays européens recrutant le plus de femmes d'Europe de l'Est pour les maisons closes, rapportent lundi la Tribune de Genève, 24 Heures, la Basler Zeitung, le Bund, la Berner Zeitung et le Tages-Anzeiger. Sur 40'000 annonces publiées sur des plateformes d'Europe de l'Est, 2163 offres provenaient de Suisse. L'Allemagne est en tête avec 3507 annonces.

Or, cette pratique est interdite en Suisse, relèvent les journaux. Le Tribunal fédéral a établi en 2002 que le fait de recruter à l'étranger des jeunes femmes économiquement défavorisées et de les engager dans des maisons closes en Suisse était considéré comme un trafic d'êtres humains.

DÉFENSE: Le chef de l'armée suisse Thomas Süssli veut faire passer l'effectif réglementaire de l'armée de 100'000 à 120'000 soldats, dit-il lundi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Mais il faut d'abord un nouveau système d'obligation de servir, ajoute-t-il, soulignant qu'il faut attendre la décision du Conseil fédéral sur sa réforme prévue à la fin de l'année.

Le cas échéant, des militaires qui ont déjà terminé leur service seront réengagés, précise M. Süssli. Les soldats supplémentaires pourraient servir en tant que forces légères et pourraient soutenir les autorités civiles, ajoute-t-il. Le chef de l'armée part du principe que l'agrandissement de l'armée sera nécessaire après 2040, en fonction de la situation sécuritaire et financière.

DROITS DE L'HOMME: La Suisse, condamnée deux fois la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour privation illégale de liberté et contrôle policier au faciès, n'est clairement pas le plus mauvais élève en matière de respect des droits fondamentaux, mais elle ne fait pas partie des meilleurs pour autant, estime lundi dans Le Nouvelliste et ArcInfo l'Argovien Andreas Zünd, le seul juge suisse à exercer au sein de la CEDH.

Sur les quelque 270 affaires suisses jugées chaque année, «on compte cinq à six condamnations par année dans le pays, un chiffre qui a peu évolué au cours des dernières années», relève l'ancien juge fédéral. Il note que la Suisse s'est toujours conformée aux décisions de la CEDH. Celles-ci ne sont pas prises contre un pays, «mais dans son intérêt», rappelle-t-il. «Chaque condamnation de la Suisse permet de faire avancer les droits de l'homme».

CONSOMMATION: Le magasin de vêtements PKZ arrive en tête d'une enquête sur le meilleur service à la clientèle des entreprises suisses, toutes catégories confondues, indique lundi le Blick, qui a mené l'évaluation en collaboration avec l'entreprise de recherche sur les données Statista.

Seules des entreprises produisant des biens de consommation se sont retrouvées dans les dix premiers. Parmi les dix entreprises les plus conviviales, on trouve notamment les horlogers Breitling, Tissot et Aerowatch, le chocolatier Sprüngli ainsi que les librairies d'Orell Füssli.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 65 ans (1959): naissance de l'écrivain, dramaturge et metteur en scène de théâtre suisse Niklaus Helbling, cofondateur du groupe «Mass & Fieber».

- Il y a 70 ans (1954): naissance de l'aristocrate allemand Ernst August de Hanovre, mari de la princesse Caroline de Monaco.

- Il y a 70 ans (1954): naissance du président turc Recep Tayyip Erdogan.

- Il y a 75 ans (1949): le bombardier Boeing B-50A Superfortress «Lucky Lady II» effectue le premier vol sans escale autour du monde avec ravitaillement en vol.

- Il y a 85 ans (1939): naissance du styliste japonais Kenzo Takada. Il est le fondateur de la marque de vêtements, d'accessoires et de parfums Kenzo. Il est décédé en 2020 à Neuilly (France).

Le dicton du jour

«Quand il tonne en février, il faut monter les tonneaux au grenier».

