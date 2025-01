Procès hors normes à La Chaux-de-Fonds: l'escroc volait des députés

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

KEYSTONE

Les points forts du jour

JUSTICE: Un procès inédit se tient mardi au Tribunal criminel des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds (NE). L'accusé, âgé de 28 ans, a commandé entre 2022 et 2024 divers objets, dont des tondeuses à cheveux, des montres, des bijoux, des fers à friser, des écouteurs ou des smartphones, en faisant notamment usage des données postales de plusieurs députés et d'un sportif de haut niveau.

L'escroc ne s'en est pas pris qu'à des députés. La liste des plaignants comporte près de 90 noms. Le montant des escroqueries varie d'une centaine de francs à plus de 3000 francs. Certaines tentatives d'escroquerie ont aussi échoué.

Le jeune homme a aussi effectué de nombreux vols, dont l'un à Colombier (NE) en mai 2024, où il a pris divers objets et de l'argent pour une valeur totale de 39'000 francs. Le prévenu est également accusé de lésions corporelles simples pour avoir frappé une personne au visage avec ses mains et avoir menacé «de la planter» avec un couteau.

Outre l'acquisition et la consommation de stupéfiants, l'acte d'accusation mentionne aussi de la violence envers des fonctionnaires de police à plusieurs reprises. Le prévenu a notamment frappé une agente de police au visage et a tenté d'en mordre un autre dans le bâtiment administratif de la police à Neuchâtel.

Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 36 mois, dont un an ferme et un sursis de cinq ans. L'accusé est en détention depuis le 27 mai 2024.

WEF 2025: Le forum économique mondial (WEF) présente mardi son programme et la liste officielle de ses participants. Les yeux seront rivés sur la délégation américaine, Donald Trump prenant ses fonctions à la Maison Blanche le 20 janvier, jour du lancement du forum. La question est aussi de savoir si le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme l'année dernière, se rendra en personne à Davos. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a annoncé la semaine dernière qu'une rencontre se préparait avec le dirigeant ukrainien.

FRANCE: Le Premier ministre français François Bayrou prononce sa déclaration de politique générale ce mardi face aux députés, donnant ainsi le cap qu’il entend suivre et alors qu’il est très attendu sur le budget et les retraites. Il ne devrait pas déroger à la tradition et faire plus court que ses cinq prédécesseurs depuis 2017: une heure quinze d’allocution, en moyenne.

SKI ALPIN: Respectivement 2e et 3e de la Coupe du monde de slalom après cinq des dix courses prévues cet hiver, Camille Rast et Wendy Holdener espèrent jouer encore les premiers rôles mardi soir à Flachau. La Valaisanne n'a jamais été classée au-delà de la 5e place en slalom cette saison, alors que la Schwytzoise reste sur un 2e rang à Kranjska Gora. Cinquième en Slovénie, Mélanie Meillard rêve quant à elle de décrocher enfin un premier podium dans la spécialité. Mais la favorite sera la Croate Zrinka Ljutic, qui a pris les commandes de la Coupe du monde de slalom en s'imposant coup sur coup à Semmering et à Kranjska Gora.

Vu dans la presse

DROGUE: Une première condamnation est tombée après l'arrestation d'une quinzaine de trafiquants de drogue présumés en novembre dans le val de Bagnes (VS). Un saisonnier français de 26 ans a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 ferme, et 500 francs d'amende, rapporte le Nouvelliste. Une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans a aussi été prononcée.

Entre mai 2023 et mars 2024, l'homme a acquis au minimum 1870 grammes de cocaïne, dont 500 grammes ont servi à sa consommation personnelle. Le reste a été revendu pour un bénéfice dépassant les 41'000 francs. Le jugement peut encore faire l'objet d'un appel.

ALIMENTATION: Le prix du chocolat va augmenter de plus de 10% cette année, selon les fabricants. La hausse sera encore plus forte pour le chocolat de couverture, écrit le Blick. Interrogés par le journal, les fabricants justifient cette augmentation par de mauvaises récoltes, la spéculation sur le marché financier ou un besoin élevé des fabricants. Selon le journal, les grandes entreprises comme Lindt & Sprüngli, Cailler ou Camille Bloch ont aussi revu leurs prix, tout comme Migros et Coop.

BRONCHIOLITE: Le Beyfortus, un médicament destiné à prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures dues au virus syncytial (VRS), semble porter ses fruits, écrivent la Tribune de Genève et 24 Heures. Ce traitement, autorisé en Suisse depuis octobre dernier, est bien accepté par les parents. Et le nombre de bébés hospitalisés pour des bronchiolites a diminué de moitié aux HUG de Genève et au CHUV de Lausanne par rapport à la même période de l'an dernier, relèvent les deux journaux lémaniques.

PARTIS: Les spéculations tournent à plein régime depuis que le président du PLR Thierry Burkart a annoncé dans la SonntagsZeitung qu'il quitterait son poste «au plus tard» en 2027. Avec le terme «au plus tard», le conseiller aux Etats argovien indique qu'il pourrait partir déjà avant cette date, écrivent les journaux du groupe alémanique CH Media.

Pour que son successeur ait suffisamment de temps pour préparer les élections fédérales de 2027, il faudrait qu'il quitte son poste deux ans plus tôt, soit cet été. Interrogé par les journaux alémaniques, M. Burkart a répondu qu'il n'avait pas «actuellement» l'intention de se retirer avant les élections. CH Media en conclut qu'il laisse toutes les options ouvertes.

ALIMENTATION: Les importations de viande de cheval d'Argentine ont augmenté l'an dernier, en dépit des critiques et des appels à renoncer à de telles importations. La hausse est de 2%, ou de 600 tonnes, sur la période de janvier à novembre 2024, écrit la Neue Zürcher Zeitung. Dans le même temps, les importations totales de viande ont reculé de 9%.

Le plus gros importateur de viande chevaline est la société vaudoise Skin Packing, qui bataille depuis des années avec l'association de protection des animaux du canton de Zurich autour des conditions de détention des chevaux. Proviande avait appelé en décembre 2023 la filière de la viande suisse à renoncer volontairement aux importations de viande de cheval d'Argentine et d'Uruguay.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2005): Décès du couturier allemand Rudolph Moshammer, connu tant pour sa créativité que pour ses excentricités. Il est assassiné dans sa villa de Munich par un demandeur d'asile qu'il avait recruté pour des «faveurs sexuelles» rémunérées. Il était né en 1940.

- Il y a 20 ans (2005): La sonde Huygens de l'Agence spatiale européenne (ESA) se pose sur Titan, la lune de Saturne.

- Il y a 80 ans (1945): Décès du journaliste britannique Arthur Wynne, inventeur des mots croisés. Le premier «Word-Cross Puzzle» est paru le 21 décembre 1913 dans l'édition de Noël d'un supplément du New York World.

- Il y a 100 ans (1925): Décès de l'ancien conseiller fédéral radical vaudois Camille Decoppet (1912-1919). Il a notamment dirigé le Département militaire fédéral de 1914 à 1919. Il poursuit l'effort d'équipement de l'armée. Seul conseiller fédéral romand durant la Première Guerre mondiale, sa situation est devenue difficile face à la germanophilie du Conseil fédéral et de l'état-major général dirigé par le général Ulrich Wille.

- Il y a 150 ans (1875): Naissance d'Albert Schweitzer, explorateur, médecin, philosophe, théologien protestant, organiste, musicologue et pacifiste franco-allemand. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus importants du XXe siècle. Le «docteur de la jungle» a également fondé un dispensaire à Lambaréné, au Gabon.

Le dicton du jour

«Soleil de Sainte Nina, pour un long hiver rentre ton bois».