Les pieds dans la boue, coup d'arrêt pour l'industrie valaisanne

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse.

Le Rhône, à droite, et la Navizence, à gauche, débordent dans la zone industrielle de production d'aluminium «Constellium» suite aux orages qui ont provoqué d'importantes inondations, à Chippis, Suisse, dimanche 30 juin 2024. (KEYSTONE/OLIVIER MAIRE) KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

ARMES NUCLEAIRES: La coalition internationale qui milite pour le désarmement nucléaire lance officiellement son initiative. Le texte demande à la Suisse d'adhérer au traité de l'ONU sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), comme le Parlement l'a demandé. Le Conseil fédéral s'y refuse. «Dans le contexte actuel, il n'y a pas lieu de revoir la position de la Suisse concernant le TIAN», a fait savoir le gouvernement en mars dernier.

PREVOYANCE PROFESSIONNELLE: La faîtière des syndicats tient conférence de presse ce mardi sur la réforme de la prévoyance professionnelle qui sera soumise en votation le 22 septembre. Pour l'USS, ce projet accepté par le Parlement entraînera des pertes de rente douloureuses pour les salariés. La réforme prévoit un abaissement du taux de conversion, de 6,8% à 6%, devenu nécessaire en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. Pour les référendaires, les femmes seront à nouveau pénalisées.

EURO 2024: Les affiches complètes de quarts de finale de l'Euro seront connues ce soir au terme des deux derniers huitièmes de finale. Dès 18h00, la Roumanie sera aux prises avec les Pays-Bas à Munich. Et dès 21h00, l'Autriche et la Turquie s'affronteront à Leipzig. Les deux matches semblent a priori assez équilibrés.

Vu dans la presse

INTEMPERIES: A Sierre et Chippis, le débordement du Rhône a touché les sites de Constellium et Novelis, deux employeurs importants du Valais. Les deux entreprises ont déposé des demandes de réduction de l’horaire de travail auprès du canton, rapporte le Temps.

Cité par le journal, le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay décrit: «L’usine a pu être arrêtée au début de la crue. Il y a eu jusqu’à environ 2 mètres d’eau. Les eaux se sont retirées, mais il reste en surface une vingtaine de centimètres de boue et les installations sous terre sont encore inondées. C’est une situation très compliquée.»

Spécialisées dans le recyclage et la production de produits aluminium, les entreprises emploient un peu plus de 1200 personnes dans le canton. Au total, l’inondation de la zone industrielle de Sierre-Chippis affecte plus de 2000 personnes travaillant sur le site.

COUTS DE LA SANTE: Les autorités tâtonnent à l'aveugle en ce qui concerne le calcul de la part des opérations effectuées de manière injustifiée en milieu hospitalier. Il est impossible d'estimer si les listes d'opérations introduites début 2023 ont eu un effet important, a indiqué l'Office fédéral de la santé publique à la Neue Zürcher Zeitung.

Les listes indiquent notamment quelles sont les opérations planifiables qui doivent être effectuées en ambulatoire. Pour les interventions ambulatoires, le déficit pour les hôpitaux est en moyenne de 30 pour cent, selon l'association des hôpitaux de Suisse H+.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019): Décès de l'entrepreneur américain Lee Iacocca des suites de la maladie de Parkinson à l'âge de 94 ans. Il a notamment dirigé Ford de 1970 à 1978 puis Chrysler de 1978 à 1992. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de la Mustang.

- Il y a 5 ans (2019): Décès du journaliste vaudois Jean-Marie Vodoz, ancien rédacteur en chef du quotidien 24Heures, à l'âge de 89 ans.

- Il y a 25 ans (1999): Décès de l'écrivain italo-américain Mario Puzo ("Le Parrain"). Il était né en 1920.

- Il y a 30 ans (1994): Le footballeur colombien Andres Escobar est tué de douze balles, après avoir marqué un but contre son camp contre les Etats-Unis lors de la Coupe du monde 1994. L'auteur du crime serait un supporter déçu et en colère ou un tueur à gages au service de la mafia colombienne des paris.

- Il y a 50 ans (1974): Naissance de l'animatrice de radio et de télévision française Flavie Flament.

- Il y a 60 ans (1964): Entrée en vigueur du Civil Rights Act, qui renforce les droits civiques de la population afro-américaine aux Etats-Unis.

- Il y a 120 ans (1904): Naissance du tennisman français René Lacoste. Après une carrière réussie dans le tennis, il a fondé la société de mode Lacoste.

- Il y a 300 ans (1724): Naissance du poète allemand Friedich Gottlieb Klopstock, considéré comme le fondateur de la poésie de l'expérience et de la sensibilité et comme le précurseur du Sturm und Drang.

Le dicton du jour

La pluie de la Visitation tombe six semaines sur la maison

