AVS pour les couples mariés: un revers pour le contre-projet de Baume-Schneider

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour!

Le département de la socialiste jurassienne proposait que les couples mariés reçoivent 170% d'une rente AVS, au lieu des 150% actuels. Mais son contre-projet indirect n'a pas passé la rampe. KEYSTONE

ATS

Les points forts du jour

TRANSPORTS PUBLICS: Les CFF inaugurent mardi à Brugg (AG) une nouvelle voiture qui complétera le train «école et découverte CFF». La voiture est consacrée au thème des «fake news». On y trouvera un module qui s'intéresse à l'éducation aux médias et à la manière de se former une opinion. Seront présents le ministre des transports Albert Rösti, le patron des CFF Vincent Ducrot, le directeur général de la SSR Gilles Marchand ainsi que Dagmar Rösler, la présidente de l'Association faîtière des enseignants suisses.

TRANSPORTS PUBLICS VAUDOIS: La conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite présente mardi le projet de réductions tarifaires à l'attention des jeunes et des seniors lors de l'achat d'un abonnement annuel Mobilis. Cette mesure fait partie du renforcement de la politique climatique du gouvernement vaudois, annoncé en juin 2023.

ÉTATS-UNIS: L'ancien président américain Barack Obama est attendu mardi à Chicago pour le deuxième jour de la convention démocrate. Il doit y tenir un discours sur «une vision audacieuse pour l'avenir de l'Amérique». Les délégués de chaque Etat doivent, quant à eux, confirmer l'investiture de Kamala Harris à la présidentielle de novembre. La vice-présidente l'acceptera jeudi en clôture de la convention.

Vu dans la presse

RETRAITES: La ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider a échoué à faire passer au Conseil fédéral un contre-projet indirect à l'initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage» du Centre, rapporte mardi le Blick.

Le département de la socialiste jurassienne proposait que les couples mariés reçoivent 170% d'une rente AVS, au lieu des 150% actuels. Les couples non mariés bénéficient de deux rentes individuelles. En cas d'acceptation de son initiative, Le Centre prévoit des coûts supplémentaires de 3,7 milliards de francs en 2030, alors que le contre-projet aurait coûté 2,4 milliards de francs. Le Parlement ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel contre-projet.

IMPOSITION: L'initiative populaire sur l'impôt sur les successions de la Jeunesse socialiste va probablement échouer, relatent mardi la Tribune de Genève et 24 Heures, relayant un sondage de Tamedia et de 20 minutes. Seules 34% des personnes interrogées (23% de «oui» et 11% de «plutôt oui") ont l'intention d'approuver le texte, contre 58% qui s'y opposent (46% de «non» et 12% de «plutôt non").

L'initiative vise à mettre en place un impôt de 50% sur les successions de plus de 50 millions de francs en faveur «d'une transformation écologique de l'économie». Une enquête de l'institut DemoSCOPE donnait il y a deux semaines le «non» à 67% et le «plutôt non» à 6%. Le «oui» n'atteignait que 21% et le «plutôt oui» 6%.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE: Urs Wiedmer, le candidat officieux de l'UDC au poste de vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral n'aurait pas été retenu, indique mardi la Neue Zürcher Zeitung. Celui qui est sans parti, mais qui est le chef de la communication du conseiller fédéral UDC Guy Parmelin, n'a pas été convoqué à un entretien d'embauche.

Aucune des personnes impliquées dans le dossier ne peut ou ne veut en parler, mais tout porte à croire qu'un locuteur latin prendra la succession du vice-chancelier et porte-parole du Conseil fédéral André Simonazzi, décédé subitement en mai lors d'une randonnée en montagne, écrit le journal.

ÉGALITÉ: Les fédérations sportives suisses peinent à recruter des femmes pour leur comité directeur, écrivent mardi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Indépendamment du sexe, il est déjà difficile de trouver des membres pour un comité directeur, déclare dans les journaux Luca Filippini, président de la Fédération sportive suisse de tir.

Seule une femme siège au comité directeur de cette fédération et une seule des 26 associations cantonales est présidée par une femme, ajoute-t-il. La ministre des sports Viola Amherd veut un quota de femmes de 40% au sein du comité directeur des fédérations sportives nationales à partir de 2025. L'Association fédérale de lutte suisse n'arrivera pas remplir cette exigence, avertit dans le journal son directeur Rolf Gasser.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 75 ans (1949): naissance du musicien britannique Phil Lynott, fondateur du groupe Thin Lizzie (mort le 4 janvier 1986).

- Il y a 80 ans (1944): création de l'Agence France-Presse (AFP).

Le dicton du jour

«Quand arrive la Saint-Bernard, si tu n'es pas en retard, ton blé n'est plus sous le hangar et le moissonneur a sa part».

ro, ats